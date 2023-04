PAGELLE E TABELLINO MILAN-EMPOLI 0-0: Origi inguardabile, Rebic sprecone

Pagelle e tabellino del match di San Siro, valevole per la ventinovesima giornata di Serie A, tra i rossoneri e gli azzurri

Il Milan non riesce a conquistare la vittoria contro l’Empoli. Buona prova difensiva dei toscani che non creano nulla in avanti.

I rossoneri pagano i tanti cambi, con Origi e Rebic i peggiori in campo.

Ecco i voti:

MILAN

Maignan 6 – Mai impegnato dell’Empoli, non è costretto a nessun intervento.

Calabria 6,5 – Mostra la buona corsa fatta vedere a Napoli. Si spinge tanto in avanti, offrendo ottime soluzioni ai compagni. Dal 61′ Florenzi 6,5 – Ottima la spinta dell’ex Roma, una vera spina nel fianco della difesa empolese.

Thiaw 6,5 – Torna titolare dopo la panchina di Napoli e non sbaglia nulla.

Tomori 6,5 – Un’ottima prestazione del centrale inglese mai in affanno.

Hernandez 6 – Spinge tanto ma non riesce a trovare la giocata risolutiva.

Bennacer 5,5 – Gioca ancora in posizione avanzata come con il Napoli ma non è quello ammirato al Maradona. Commette qualche errore non da lui. Dal 61′ Brahim Díaz 6,5 – Entra bene in campo riuscendo a creare il pericolo più grande verso la porta empolese ma Perisan si supera.

Tonali 6,5 – Un paio di buoni inserimenti e solita grinta. E’ super l’intervento difensivo in scivolata a metà ripresa.

Saelemaekers 5,5 – Propositivo nel primo tempo, meno nella ripresa, quando difficilmente riesce a far la cosa giusta. Dall’82’ De Ketelaere s.v.

Pobega 6 – E’ il centrocampista che più si abbassa per dare una mano alla difesa. Fa quasi il playmaker e non sfigura. Anche quando ci prova in fase offensiva riesce a rendersi pericoloso.

Rebic 5 – Dialoga con Theo Hernandez, fa i movimenti giusti ma sotto porta è impreciso. Ha tre buoni palloni per trovare la rete ma spreca tutto. Dal 70′ Leao 6 – Qualche buono spunto sulla fascia

Origi 4 – Macchinoso e mai al posto giusto quando i compagni lo servono. Si prende meritatamente i fischi di San Siro. Dal 70′ Giroud 6 – Il gol sporco lo trova pure ma gli viene annullato.

All. Pioli 5,5 – Il Milan spreca un’occasione importante per allungare sull’Inter. I tanti cambi non premiano il mister. La squadra rossonera ci prova fino alla fine ma senza successo. Giocare con Rebic e Origi non è certo lo stesso che farlo con Leao e Giroud.

EMPOLI

Perisan 7 – E’ attento quando dice di no nel corso del primo tempo a Theo Hernandez e Rebic. ‘ E’ miracoloso nel finale su Brahim Díaz.

Ebuehi 5,5 – Il Milan attacco soprattutto dalla sua fascia e non sempre è perfetto su Theo Hernandez. Va maggiormente in difficoltà con l’ingresso di Leao.

De Winter 7 – Partita all’altezza di San Siro. Il centrale di Zanetti come il compagno contiene perfettamente prima Origi e poi Giroud.

Luperto 7 – Alza il muro per quasi 100 minuti di gioco. Vince così tutti i duelli aerei con gli attaccanti rossoneri.

Parisi 5,5 – Spinge poco perché il Milan, in continuo pressing non glielo permette. Dietro riesce a reggere.

Fazzini 6 – Il centrocampista di Zanetti dimostra di avere personalità nonostante la giovanissima età, facendo bene le due fasi.

Marin 6 – La sua regia stasera si vede poco ma è bravo a dare una mano in fase difensiva.

Bandinelli 6 – Tanta corsa per il centrocampista di Zanetti, uomo ovunque finche non finisce la benzina. Dal 65′ Grassi 6 – Entra per dare una mano dietro.

Baldanzi 5,5 – Uno spunto nel corso dei primi minuti di gioco e poco più. Stasera a San Siro non riesce a lasciare il segno come successo contro l’Inter. Dal 77′ Haas s.v.

Caputo 5 – Fa una fatica immensa a rendersi pericoloso. Totalmente annullato dai centrali rossoneri. Dal 65′ Cambiaghi 5 – Anche lui riesce a creare pochi problemi al Milan.

Piccoli 5 – Fa a sportellate, perdendo costantemente il duello con i difensori del Milan. Dall’88’ Satriano s.v.

All. Zanetti 6 – Una partita solamente difensiva per l’Empoli, che esce da San Siro con un punto d’oro. Un punto che avvicina gli azzurri alla salvezza

Marcenaro 5 – Sono destinate a far discutere le scelte prese in area di rigore dell’Empoli. Prima il contatto Theo Hernandez-Fazzini non giudicato da rigore, poi il gol annullato a Giroud. Nel mezzo un penalty concesso al Diavolo e poi tolto per un presunto tocco di braccio di De Winter

TABELLLINO

MILAN-EMPOLI 0-0

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernández; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Pobega, Rebić; Origi. A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Kjær; Adli, Bakayoko, Díaz, Krunić, Vranckx; De Ketelaere, Giroud, Leão, Messias. All.: Pioli.

EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Piccoli. A disp.: Štubljar, Ujkani; Cacace, Stojanović, Walukiewicz; Degli Innocenti, Grassi, Haas, Henderson; Cambiaghi, Destro, Pjaca, Satriano, Vignato. All.: Zanetti.

AMMONIZIONI: 35′ Pobega (M)

ESPULSIONI:

GOL:

Arbitro: Marcenaro di Genova.