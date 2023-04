“Non averlo più per il resto del campionato”: Spalletti esce allo scoperto

Da Simeone a Osimhen, le dichiarazioni del tecnico del Napoli dopo la partita vinta 2-1 in casa del Lecce

“Ho ritrovato quella sostanza che avevo chiesto perché ho a che fare con giocatori che sanno ritrovare da soli quelli che sono i comportamenti giusti”. Così Spalletti dopo il sofferto successo in casa del Lecce che vuol dire meno quattro… Vittorie al traguardo Scudetto: “Loro hanno ottenuto risultati importanti contro tutte le grandi – ha aggiunto il tecnico azzurro facendo i complimenti ai salentini – È una squadra che si esalta contro la qualità alta e che sa stare benissimo in campo. L’ho detto anche a Baroni“.

“Non era facile portare via la vittoria da questo campo, sono tre punti che ci danno tranquillità per le prossime partite. Oggi dovevamo dimostrare di saper reagire perché la partita col Milan è stata delicata dal punto di vista mentale. Simeone? Va valutato bene, però ha avuto un problemino dietro. Al momento sembrava muscolare, poi qualcosa sopra al ginocchio. Invece quando ha riprovato ha sentito il punto che gli si indolenziva e dunque va valutato”.

OSIMHEN – “Le vorrebbe giocare tutte, anche quando è in macchina andrebbe in campo (ride, ndr) ma ci sono delle situazioni che vanno valutate bene. Secondo me i medici hanno tirato fuori la soluzione corretta, perché si rischiava di non averlo più per il resto del campionato. Adesso vedremo se riusciremo a fargli fare un po’ di attività vera, con un po’ di pressione ai muscoli visto che finora ha fatto solo della corsetta blanda. Abbiamo fiducia di recuperarlo”.

DI LORENZO – “La fascia da capitano gli ha dato ancora più forza e responsabilità. È bellissimo vederlo venire in campo, trascina la squadra a gioire tutti insieme per il risultato. Fortunati gli allenatori che hanno a disposizione giocatori così”.