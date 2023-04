L’intreccio favorisce la Juventus: colpo da settanta milioni, ora si può

L’intreccio può favorire la Juventus: il colpo da settanta milioni diventa possibile, affare a tre con City e Bayern Monaco

Prima la Champions, poi il mercato. In casa Juventus hanno priorità ben chiare in mente. Ora è il tempo del campo e di un finale di stagione che potrebbe rivelarsi entusiasmante. Quarti di finale di Europa League, semifinale di Coppa Italia, rimonta per un piazzamento tra le prime quattro in campionato.

Allegri e i suoi non possono certo permettersi distrazioni, in attesa di quel che decideranno nelle aule della giustizia sportiva (e non). Aprile e maggio saranno mesi fondamentali per delineare il futuro bianconero ed allora giusto pensare al campo e non lasciarsi distrarre neanche dal mercato. Giugno però arriva e non ci si può far trovare impreparati. Per questo la dirigenza lavora ai piani da attuare una volta che traguardi raggiunti e obiettivi da poter raggiungere il prossimo anno saranno più chiari.

Se dovesse arrivare la qualificazione in Champions, con tutti gli introiti relativi, la Juventus potrebbe consentirsi anche acquisti di livello e un intreccio che tocca anche Manchester City e Bayern Monaco potrebbe favorire i bianconeri.

Calciomercato Juventus, intreccio per Cancelo

Si parte dal Bayern Monaco e dall’interesse per Jeremie Frimpong. L’esterno del Bayer Leverkusen, scadenza 2025, piace anche al Manchester United ma i bavaresi sono indicati come in forte pressing.

L’interesse per il terzino destro è un chiaro indizio su quel che è la decisione della società tedesca per Cancelo. Arrivato dal Manchester City in prestito a gennaio, il portoghese potrebbe essere riscattato per una cifra di 70 milioni di euro. Una somma che il Bayern non ha intenzione di sborsare ed allora per l’ex Inter si fa strada un ritorno in Inghilterra. E la Juventus? Interessata a Frimpong, i bianconeri potrebbero approfittare dell’affare del Bayern per provare a riportare a Torino proprio Cancelo.

Certo, la trattativa potrebbe decollare soltanto se da Manchester aprissero ad un altro prestito, visto che la valutazione fatta sarebbe troppo elevata per il club italiano. L’idea comunque è da approfondire: Frimpong al Bayern potrebbe portare al ritorno di Cancelo in Serie A. La Juve è alla finestra.