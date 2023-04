HIGHLIGHTS | Il turnover di Pioli non paga: l’Empoli frena il Milan, VAR decisivo

Terminata la sfida di San Siro: al termine di una gara che si è movimentata solo nella ripresa, i rossoneri non sono riusciti ad andare oltre uno scialbo 0-0

Dopo il largo successo ottenuto contro il Napoli, il Milan di Stefano Pioli frena immediatamente la sua corsa. A San Siro l’Empoli riesce a strappare un preziosissimo pareggio, che per quanto visto esprime al meglio lo snodarsi di una gara nella quale i toscani sono stati bravi ad imbrigliare i rossoneri soprattutto nella prima frazione di gioco.

La scelta di Pioli di affidarsi dall’inizio ad Origi e Rebic non ha pagato. I due attaccanti, fischiati alla loro uscita dal campo, non sono riusciti ad incidere. I rossoneri hanno fatto fatica a creare occasioni, alzando il baricentro soprattutto nel secondo tempo. Le chances migliori, però, il Milan le ha grazie ad un paio di traversoni.

IL VAR ha ricoperto un ruolo non banale. Marcenaro, infatti, aveva assegnato un calcio di rigore al Milan per un presunto tocco di mano di Eubehi, poi revocato dall’arbitro dopo consulto VAR. A pochi minuti dal triplice fischio, poi, Giroud era riuscito a trovare il bandolo della matassa spingendo in rete un cross proveniente dalla corsia destra: sempre il VAR, però, ha aiutato il direttore di gara che dopo il consulto ha deciso di non convalidare la rete per il tocco di braccio dell’attaccante francese del Milan. I rossoneri, fermati anche dal palo di Florenzi, non sono quindi riusciti ad approfittare dello stop dell’Inter, fermata in casa della Salernitana. La scelta di Pioli di stravolgere la formazione iniziale in vista del prossimo impegno di Champions League contro il Napoli non ha pagato: ennesime prestazioni flop di Rebic ed Origi.

CLASSIFICA Napoli 74 punti; Lazio 55; Milan 52*, Inter* 51; Roma 50; Atalanta 48; Juventus** 44; Bologna e Fiorentina 40; Torino e Udinese 38; Sassuolo 37; Monza 34; Empoli* 32; Salernitana* 29; Lecce* 27; Spezia 25; Verona 19, Sampdoria 15; Cremonese 13.