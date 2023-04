Calhanoglu rinnova, ma il futuro può essere un’incognita in una condizione I CM.IT

Il rinnovo di Calhanoglu con l’Inter sembra ormai cosa fatta, ma le cose potrebbero complicarsi in una condizione: andiamo a scoprire di cosa si tratta

L’Inter di Simone Inzaghi in questa stagione ha avuto diverse difficoltà, soprattutto nel campionato italiano di Serie A.

I nerazzurri hanno accumulato troppe sconfitte e, soprattutto, hanno avuto diversi problemi di infortuni in alcune parti del campo molto delicate che hanno colpito elementi di spicco dell’organico, in particolare due: Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku. Per risolvere la questione legata all’assenza del primo, Inzaghi ha piazzato in cabina di regia Hakan Calhanoglu che è diventato, col passare delle partite, un vero e proprio punto di fermo sia dal punto di vista offensivo che difensivo. Il giocatore turco, arrivato nell’estate di calciomercato del 2021, è prossimo al rinnovo di contratto con un adeguamento dell’ingaggio rispetto a quanto percepito finora, ma ciò potrebbe non bastare per la sua permanenza in vista dei mesi che stanno arrivando, soprattutto se l’Inter non dovesse centrare la qualificazione alla prossima fase a gironi di Champions League.

Calciomercato Inter, futuro Calhanoglu: gli scenari

Non c’è nessun dubbio, l’Inter punta forte su Calhanoglu. I nerazzurri però, come spiegato anche da Marotta nei giorni scorsi, nel caso in cui non dovessero centrare i gironi di Champions League nella prossima stagione dovranno, per forza di cose, rivedere il loro business plan considerando l’ingente danno economico che avrebbe un piazzamento di questo tipo. L’Inter ha acquistato Calhanoglu a parametro zero e ciò porterebbe una grande plusvalenza, ma non è questo il punto nodale della questione. La problematica è principalmente di natura di entrate.

Senza gli ingressi derivanti dalla Champions League, anche i top player, magari anche quelli rinnovati da pochissimo tempo, sono a rischio cessione in caso di arrivo della giusta offerta. Al momento, e questo potrebbe tranquillizzare i tifosi interisti però, Calhanoglu non sembra avere grandissimo mercato, ma attenzione a ciò che potrebbe arrivare dalla Premier League, soprattutto nei mesi caldi del calciomercato.