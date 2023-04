Squalifica Cuadrado e Tribuna chiusa: la Juve studia il ricorso

La Juventus ha deciso di chiedere gli atti per valutare un eventuale ricorso avverso le decisioni del Giudice Sportivo dopo la partita con l’Inter

Il Giudice Sportivo ha utilizzato la mano pesante sulla Juventus dopo gli episodi di martedì sera negli ultimi minuti del match con l’Inter e immediatamente dopo il fischio finale. Sono infatti tre le giornata di squalifica assegnate a Juan Cuadrado mentre si ferma a un turno lo stop per i due nerazzurri Samir Handanovic e Romelu Lukaku.

In aggiunta, però, oltre alle ammende per la società e per il dirigente dell’Inter Baccin (per lui 20mila euro di multa), il Giudice Sportivo ha disposto anche la chiusura della Tribuna Sud dell’Allianz Stadium per un turno. È da quel settore, infatti, che sono partiti i cori e gli ululati razzisti nei confronti di Lukaku. Il match da scontare senza parte dei propri tifosi sarebbe il prossimo casalingo, in campionato, ovvero contro il Napoli. A differenza delle giornate di squalifica per i calciatori, che dovranno scontarle esclusivamente in Coppa Italia. La Juventus, però, ha deciso di chiedere gli atti per valutare un eventuale ricorso avverso le decisioni del Giudice Sportivo. Vale a dire sia contro la chiusura della Tribuna Sud, sia per la squalifica di Cuadrado, protagonista della rissa con Handanovic e di un pugno scagliato al portiere sloveno.

Juve-Inter, i bianconeri valutano il ricorso per chiusura Tribuna e squalifica Cuadrado

La Juventus potrebbe presentare quindi ricorso sperando almeno nella sospensiva sulla chiusura del settore del proprio stadio, un po’ accaduto per la Lazio dopo i cori antisemiti nel derby. La pena per la Curva Nord biancoceleste, infatti, che ci sarà regolarmente sabato sera proprio contro la Juve, è stata sospesa per il periodo di un anno con la condizionale. Se si ripeteranno certi episodi, la Lazio sconterà sia il turno precedente che quello per il nuovo episodio.

I bianconeri punterebbero anche sul fatto che c’è stata da subito grande collaborazione della ricerca e l’individuazione di due responsabili dei cori beceri. Il club ha condiviso le immagini delle telecamere con la Questura prendendo questi provvedimenti: per il tifoso minorenne dieci anni fuori dall’Allianz Stadium (non solo prima squadra), per quello maggiorenne l’esclusione è a vita. La Juventus, inoltre, ha chiesto gli atti per presentare ricorso anche per la squalifica di tre giornate a Cuadrado. L’obiettivo sarebbe ottenere lo sconto di un turno, dal momento che per condotta violenta il minimo è di due giornate.