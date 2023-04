Melissa Botero, chi è la moglie di Cuadrado? Età, altezza, nazionalità, figli, lavoro

Chi è Melissa Botero, la bellissima moglie di Juan Cuadrado della Juventus? Età, figli, lavoro e tutto quello che c’è da sapere su di lei.

Vi siete mai chiesti chi sia la moglie di Cuadrado? Melissa Botero è una donna decisamente popolare e questo proprio per essere al fianco di uno dei giocatori più forti all’interno del panorama calcistico.

Cerchiamo di capire qualcosa in più sulla donna più importante della vita di Cuadrado; di seguito tutte le informazioni che bisogna sapere sulla donna.

Melissa Botero biografia: età, altezza, nazionalità

Lady Cuadrado è nata in Colombia (proprio come il marito) il 15 ottobre, segno zodiacale bilancia.

Non si conosce l’anno di nascita preciso ma dovrebbe avere la stessa età del marito, 34 anni; questo significherebbe essere nata nel 1988.

Altre informazioni che non si riescono a recepire sulla Botero sono il peso e l’altezza; sappiamo, invece, che non possiede tatuaggi. La ragazza ha anche un fratello più piccolo, Daniel.

Melissa Botero su Instagram

Melissa Botero ha un profilo Instagram (privato) molto seguito, circa 200mila follower. Nonostante questo sono presenti davvero tantissime foto, la maggior parte delle quali insieme al marito ed ai suoi figli.

Melissa Botero ha origini italiane?

Il marito ha svolto l’esame di italiano per diventare comunitario; non possiamo dire lo stesso di Melissa Botero che non sembra avere origini italiane.

Cuadrado e Melissa Botero sono sposati?

Melissa Botero e Cuadrado si sono sposati nel 2016 a Barranquilla in una cerimonia a dir poco meravigliosa.

Al grande evento, oltre ovviamente ai parenti della coppia, erano presenti anche tanti personaggi importanti nel mondo del calcio.

Cuadrado e Melissa Botero come si sono conosciuti?

La relazione da Cuadrado e la Botero è iniziata nel 2013; la coppia si è conosciuta in un negozio di abbigliamento e sembra che per l’esterno colombiano sia stato amore a priva vista.

Conquistare il cuore della futura moglie non è stato per nulla semplice dal momento che lei non voleva lasciarle neanche il numero del cellulare.

L’iniziativa è stata presa da Cuadrado (come spesso gli capita in campo per superare gli avversari) lasciandoli il suo numero di telefono. Alla fine, come abbiamo visto, i due hanno intrapreso una bellissima storia d’amore.

Figli Melissa Botero e Cuadrado

La storia d’amore tra l’esterno bianconero e Melissa Botero è stata coronata anche con la nascita di una figlia e un figlio. Lei, di nome Lucia, è nata nel 2015 mentre lui (Lucas) è arrivato nel 2019.

Che lavoro fa?

Concludiamo con la professione di Melissa Botero e, da questo punto di vista, dobbiamo sottolineare come non ci siano informazioni certe.

Possiamo ipotizzare come sia una casalinga a tempo pieno prendendosi cura, quando il marito è impegnato con la squadra, dei figli. Non possiamo neanche definirla influencer nonostante il suo profilo Instagram (che ricordiamo essere privato) sembra avere un notevole numero di post.