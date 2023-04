DIRETTA | Milan-Empoli, Pioli annuncia qualche cambiamento – LIVE

Le dichiarazioni del tecnico rossonero alla vigilia della sfida di campionato contro l’Empoli di Zanetti

E’ vigilia di campionato per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri sono reduci dal grande successo del Maradona ma serve battere l’Empoli per rafforzare il terzo posto e magari avvicinarsi al secondo della Lazio.

La sfida per un posto in Champions League è davvero agguerrita e non sono più ammessi sbagli. Anche per questo Pioli e il suo Milan non possono pensare alla sfida dei quarti di finale contro il Napoli. La testa è all‘Empoli perché vincere aiuta a vincere.

Stefano Pioli in conferenza stampa in vista della partita di domani, valevole per la ventinovesima giornata di Serie A.

Segui le dichiarazioni del tecnico del Milan con Calciomercato.it:

Tensione alta – “E’ determinante, le partite si vincono con gli atteggiamenti, con le qualità, con la determinazione. Vogliamo approfittare di questo turno casalingo”.

L’abbraccio a Berlusconi – “Siamo tutti preoccupati anche se non abbiamo notizie così precise. Speriamo che possa riprendersi e che possa tornare allo stadio a vedere il Milan”.

Il Milan dopo Napoli – “Continuo a ripetere che questi mesi saranno decisivi. I giudizi sono parziali, bisogna stare sul pezzo. La vittoria importante deve essere importante per farci giocare sempre con quel livello. Si deve pensare solo a domani. La formazione sarà la migliore possibile ma ci sarà qualche cambiamento”.

Leao – “L’importante è che sta bene e che giochi con il sorriso. Ha passato un momento difficile. Mi sono arrabbiato quando ha fatto certi movimenti che non gli hanno permesso di fare gol”.

Lukaku e razzismo – “Non so se ci sia un problema razzismo ma è un dispiacere quello che succede. E’ una piccola minoranza ma bisogna prendere dei provvedimenti”.

Brahim Diaz – “Ha fatto un paio di allenamenti a parte ma è a disposizione pronto a giocare. E’ un’arma a disposizione”.

Krunic – “Rade è un giocatore che fa giocare bene chi gli sta vicino. Se non viene esaltato non è un problema mio. So quanto sia importante”.