Cuadrado ha la cittadinanza italiana? Il retroscena che in pochi conoscono

Cuadrado ha la cittadinanza italiana? La verità sull’esterno colombiano della Juventus: Mancini potrebbe chiamarlo in Nazionale?

Dopo l’esordio con la maglia dell’Italia di Retegui, che ha debuttato con la Nazionale di Mancini nelle gare di qualificazione al prossimo europeo, ci si chiede se potrebbero esserci altri oriundi pronti a vestire l’azzurro. Uno su tutti è proprio Juan Cuadrado della Juventus.

La risposta non è così semplice come potrebbe sembrare, ma andiamo con ordine. Tutto ha inizio tre anni fa, nel settembre 2020, quando l’ex giocatore della Fiorentina ha sostenuto l’esame di italiano per poter ottenere la cittadinanza e, di conseguenza, lo status di comunitario.

L’esame, svolto presso l’Università di Siena, gli ha fatto raggiungere il livello di B1, rendendolo di fatto un cittadino comunitario.

Questo aspetto, che potrà sembrare banale, in realtà ha un importante risvolto anche e soprattutto nel mercato, in quanto permette a tutti i club (Juventus compresa) di liberare uno degli slot dedicato ai giocatori extracomunitari.

Cuadrado in Nazionale: è possibile?

Cuadrado può essere convocato da Mancini e giocare con l’Italia? La risposta è no.

Sono ormai dieci anni che l’esterno bianconero milita nella Colombia: per essere a disposizione dell’Italia avrebbe dovuto scegliere la Nazionale azzurra prima di essere tesserato dalla Colombia, magari grazie ad un possibile legame di parentela con qualche cittadino italiano, che tuttavia non esiste.

Retegui, a differenza sua, ha potuto essere chiamato per due motivi: il nonno era originario di Canicati (in provincia di Agrigento) e l’Argentina non lo aveva mai inserito nella lista dei suoi convocati.