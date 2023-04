Addio low-cost in estate, per l’Inter è più di un’idea

In estate la sua partenza appare già certa, un addio low-cost che per l’Inter è più di un’idea

Prima il campo, poi il mercato. Saranno mesi troppo importanti quelli in casa Inter, con i nerazzurri concentrati su tre fronti. Dall’obiettivo chiamato finale di Coppa Italia alla sfida di Champions League contro il Benfica per inseguire un sogno chiamato semifinale con un derby tutto italiano, fino alla caccia ad un posto nelle prime quattro.

In questo senso le recenti prestazioni della squadra di Simone Inzaghi, non ultima la sfida persa a San Siro contro la Fiorentina, hanno complicato e non poco i piani. I nerazzurri hanno visto dilapidato nelle ultime settimane il vantaggio che avevano sulle inseguitrici, con il sorpasso prima da parte della Lazio e nell’ultima giornata anche del Milan. Centrare un posto tra le prime quattro sarà fondamentale per l’Inter, che nel frattempo però ragiona anche sul mercato, in particolare per quanto riguarda la difesa.

Inter, Lindelof ai saluti: occasione low-cost

In casa nerazzurra è già certa la partenza di Skriniar a fine stagione, destinazione Paris Saint-Germain, mentre crescono le possibilità di un rinnovo di de Vrij, ma anche di Bastoni, soprattutto dopo le parole dell’agente.

Prioritario sarà conquistare la Champions, dopodiché la dirigenza potrà dedicarsi al mercato. I fondi a disposizione non saranno molti e per questo sarà importante cercare acquisti low-cost. In questo senso un nome, molto chiacchierato in ottica nerazzurra, potrebbe arrivare dall’Inghilterra. Il ‘Sun’ conferma infatti come Victor Lindelof sia un sicuro partente in casa Manchester United. Il centrale svedese, insieme a Maguire e a van de Beek, fa parte degli esuberi del club inglese e, dato il contratto in scadenza nel 2024, è pronto a finire sul mercato.

ten Hag non nutre molta fiducia in lui e, alla soglia dei 29 anni, Lindelof sembra pronto per cambiare aria. L’Inter ha la necessità di acquistare almeno un nuovo centrale vista appunto la partenza di Skriniar e visti i punti interrogativi legati alle permanenze di Acerbi e de Vrij (oltre che di D’Ambrosio). Per questo motivo il club meneghino potrebbe fare più di un tentativo per il centrale ex Benfica. Lindelof potrebbe infatti partire per una cifra attorno ai 10 milioni di euro, un prezzo non elevatissimo per un giocatore di grande esperienza internazionale. Tutto però, come detto, dipenderà dalla qualificazione alla prossima Champions League.