Cuadrado e la maxi-squalifica: ecco cosa il rischia il colombiano

L’espulsione di Juan Cuadrado potrebbe essere il preludio ad una lunga squalifica per il colombiano. Finale convulso: l’episodio contestato

A dieci minuti dal triplice fischio il suo gol sembrava aver messo in ghiaccio la partita. In realtà uno dei protagonisti più accesi del maxi parapiglia finale è stato proprio Juan Cuadrado, espulso assieme a Lukaku ed Handanovic.

Il colombiano è stato uno dei calciatori che ha acceso la miccia, arroventando il finale. Il gesto di Lukaku, la cui esultanza (ripetuta anche in altre occasioni) non è stata affatto digerita dalla curva della Juventus, ha scatenato la furia di Cuadrado, che se l’è presa in un primo momento con l’attaccante belga, venendo ammonito. Già diffidato, l’ex Fiorentina avrebbe dunque saltato la sfida di ritorno, in programma a San Siro. Con il passare dei minuti, però, “El Panita” ha peggiorato la situazione, ingaggiando un vero e proprio duello con Samir Handanovic. Sia il colombiano che l’estremo difensore sloveno sono stati espulsi, ma si potrebbero creare le premesse per una maxi sanzione.

Juventus-Inter, follia Cuadrado: rischia una super stangata

Innanzitutto, come sottolineato dal nostro Maurizio Russo (ex arbitro), Cuadrado avrebbe saltato sicuramente l’eventuale finale di Coppa Italia. Il colombiano infatti, dovrebbe ricevere come minimo due giornate di squalifica: una per l’ammonizione, in quanto già diffidato, e l’altra per l’espulsione diretta.

#JuveInter – #Cuadrado salta SICURAMENTE la (eventuale) finale di #CoppaItalia. Minimo due giornate di squalifica: una per l’ammonizione (era diffidato) e una (almeno) per l’espulsione diretta a fine gara @calciomercatoit — Maurizio Russo (@maugirzio_russo) April 4, 2023

Ma non è finita qui. L’esterno sudamericano potrebbe rischiare una maxi stangata. Come evidenziato da Tancredi Palmeri con un tweet condiviso sul suo profilo social, negli istanti finali assolutamente concitati Cuadrado colpisce con un pugno Handanovic, con il quale sembrava essersi chiarito. Ovviamente tutti questi episodi saranno visionati dal giudice sportivo, che avrà un bel pò di materiale sul quale porre la propria attenzione. Stando così le cose, dunque, a Cuadrado potrebbero essere inflitte anche più di due giornate di squalifica. Staremo a vedere ciò che succederà, ma le immagini sembrano essere assolutamente eloquenti.