‘Assist’ alla Juventus: clausola soft per Milinkovic-Savic

La Juventus resta alla finestra per Milinkovic-Savic, quella del serbo è più di una suggestione: può arrivare con una clausola abbordabile

Da diverso tempo, la Juventus insegue Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo è stato piuttosto vicino la scorsa estate, il ritorno alla carica per il momento, per le note vicende che hanno coinvolto il club, è stato messo in standby. Ma i bianconeri potrebbero tornare alla carica e potrebbero essere agevolati da un clausola rescissoria abbordabile per il centrocampista da 40 milioni di euro.

La notizia del tentativo di apporre una clausola sul contratto da parte del presidente della Lazio Claudio Lotito è rilanciata da ‘Tuttosport’. Il numero uno biancoceleste è alle prese con l’ultimo tentativo per trattenere il giocatore, che a giugno andrà a un anno dalla scadenza del suo contratto. Lotito non ha ancora mollato e intende far pervenire una ulteriore proposta di rinnovo, fidando su un prezzo d’uscita accessibile ma anche sulla possibilità concreta, il prossimo anno, di giocare la Champions League per farlo restare un altro anno nella Capitale. Resta molto interessato l’Arsenal, con Milinkovic che sarebbe tentato da un’esperienza all’estero ma ancora non ha chiuso totalmente all’ipotesi di rimanere in Italia. E la Juventus intende farsi trovare pronta in tal senso.

Milinkovic-Savic, tutto in due mesi: rilancio per il gran finale di stagione e poi il futuro

Il giocatore, intanto, dopo la pausa per le nazionali ha interrotto un lungo digiuno dal gol con la punizione segnata contro il Monza. Una buona notizia per una Lazio che sta volando, da sola al secondo posto in classifica.

Sarri, nella volata finale, avrà bisogno degli uomini migliori, come il ‘Sergente’, che era rimasto a secco per più di due mesi. Appena il quinto gol in campionato per lui, che però può riscattarsi negli ultimi due mesi, rimpinguando il suo bottino e contribuendo a trascinare in Champions la Lazio. Nel frattempo, maturando una decisione importante sul suo futuro, con tanti spettatori interessati, come abbiamo visto.