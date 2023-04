Allegri cambia il futuro: “Sempre decisivo”. Il vero Chiesa l’anno prossimo

Rimpianti per la Juventus dopo il pareggio su rigore di Lukaku subito nel recupero. Le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa dopo Juventus-Inter

Caos finale in Juventus-Inter, con tre espulsi nella prima semifinale di Coppa Italia all’Allianz Stadium. Lukaku pareggia i conti dal dischetto e zittisce il pubblico, scatenato il parapiglia in campo.

La squadra di Massimiliano Allegri viene raggiunta in pieno recupero e recrimina per la vittoria sfumata dopo la zampata del vantaggio all’83 con Cuadrado, anche lui espulso insieme all’altro interista Handanovic. “Non so cos’è successo nel finale, mi sembrava strano non fosse successo niente prima (ride, ndr)… – le parole del tecnico della ‘Vecchia Signora’ in conferenza stampa – Nella ripresa siamo andati in crescendo e c’era la sensazione che potessimo vincerla noi. Sul rigore c’è il fallo di mano di Bremer, però l’errore lo abbiamo commesso prima. Bisogna accettare il risultato, è stata una partita equilibrata. Sapevamo che tutto si sarebbe giocato al ritorno a San Siro. C’è rammarico, ma se fosse successo il contrario il pari sarebbe stato comunque giusto”.

Juventus-Inter, Allegri: “A San Siro sarà una finale secca”

Il tecnico bianconero si sofferma poi sui singoli: “Sono soddisfatto del primo tempo di Vlahovic. Di Maria ha talmente tanta qualità che risulta sempre importante. L’ho tolto perché mi serviva un giocatore con altre caratteristiche. Chiesa? E’ normale per chi ha subito un infortunio come il suo, sta facendo un percorso e col tempo migliorerà. Vedremo il vero Chiesa nella prossima stagione. Infine su Cuadrado, con Allegri che lascia una porcina ancora aperta per il rinnovo del colombiano: “Per noi è sempre importante e decisivo, ha fatto un gol straordinario – ha risposto Allegri alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it – Parlare adesso del futuro è difficile, non serve perché abbiamo un mese molto complicato davanti. Vedremo a fine stagione”.