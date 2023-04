Zhang spiazza l’Inter: non convince per il dopo Inzaghi

Simone Inzaghi sulla graticola dopo il ko contro la Fiorentina, in attesa della sfida di Coppa Italia in casa della Juventus. La decisione di Zhang sul futuro del tecnico

I conti si faranno solo alla fine. Steven Zhang allontana l’esonero di Simone Inzaghi, sulla graticola dopo l’ennesima sconfitta in campionato contro la Fiorentina.

Pesano sulla testa del tecnico piacentino le dieci sconfitte in Serie A e un piazzamento Champions sempre più a rischio. Coppa Italia ed Europa potrebbero non bastare all’ex Lazio per conservare il timone della panchina, con Inzaghi che rischia grosso anche a stagione in corso se la squadra dovesse crollare nei prossimi impegni contro Juventus, Salernitana e Benfica. La società si aspetta subito un cambio di marcia, iniziando dal delicato Derby d’Italia di questa sera nella tana della ‘Vecchia Signora’ per il primo round delle semifinali di Coppa Italia. Sono diversi di nomi che si fanno per la panchina interista in vista della prossima stagione: dai ritorni eccellenti di Mourinho e Conte, al rampante Thiago Motta, passando per Pochettino e De Zerbi, quest’ultimo uno dei preferiti della dirigenza di Viale della Liberazione.

Inter, niente traghettatore: Zhang per il momento conferma Inzaghi

Zhang al momento ha allontanato comunque ogni discorso, rinnovando la sua fiducia a Inzaghi come scrive il quotidiano ‘Tuttosport’.

Nei pensieri del numero uno dell’Inter, infatti, non ci sarebbe l’idea di esonerare l’allenatore a stagione in corso. Se la situazione non dovesse ulteriormente peggiorare, Inzaghi resterà quindi fino a giugno alla guida della squadra e tutte le valutazioni del caso della proprietà verranno fatte soltanto a bocce ferme. Zhang non ha mai preso in considerazione la possibilità di andare via Inzaghi, anche perché fu lui la scorsa estate a spingere per il rinnovo del tecnico alzandogli anche l’ingaggio a 5,5 milioni all’anno. Il presidente chiede coesione al gruppo e a tutte le componenti, allontanando la figura di un traghettatore ad interim, soluzione che non piace a Zhang. Anche perché l’opzione Chivu per terminare la stagione non convincerebbe dalle parti di Appiano Gentile, con l’ex difensore che sta faticando parecchio alla guida della Primavera. Troppo presto al momento per fare bilanci, con Zhang che dà pieno sostegno a Simone Inzaghi in attesa di una reazione sul campo.