Inter, contatto per il dopo Inzaghi: ma la priorità è il Real Madrid

L’Inter si interroga sul futuro di Simone Inzaghi dopo l’ennesima sconfitta in campionato. Spunta un nuovo candidato per la panchina nerazzurra

Simone Inzaghi è spalle al muro e non può più sbagliare dopo il tonfo casalingo contro la Fiorentina di sabato pomeriggio. Nuovo ko in campionato per l’Inter, arrivata a dieci sconfitte in Serie A e che rischia adesso anche l’accesso alla prossima Champions League.

Le sfide contro Juventus, Salernitana e Benfica saranno determinanti per l’allenatore piacentino già per il presente, con l’ex Lazio comunque appeso a un filo per la conferma sulla panchina nerazzurra anche in chiave futura. Solamente un percorso netto in Europa permetterebbe, ad oggi, a Inzaghi di tenersi stretto il timone dell’Inter. Il tecnico però rischia anche nell’immediato e in caso di crollo verticale nelle prossime partite la società prenderebbe in considerazione il cambio immediato. Al momento non si parla di esonero in Viale della Liberazione, ma la dirigenza vuole subito un segnale da parte dell’allenatore e della squadra a partire dal fondamentale incrocio di Coppa Italia con la Juventus nel primo round delle semifinali all’Allianz Stadium.

Per Inzaghi non c’è futuro: spunta Pochettino per la panchina dell’Inter

Se Inzaghi fallisse l’appuntamento di Torino e non dovesse svoltare neanche a Salerno e a Lisbona contro il Benfica, allora Marotta valuterebbe seriamente l’esonero di Inzaghi già a stagione in corso e la scialuppa di salvataggio sarebbe la soluzione interna con Chivu promosso dalla Primavera.

Per la prossima stagione, invece, sono diversi i nomi sull’agenda dell’area tecnica interista. Ad iniziare da De Zerbi, uno dei preferiti (se non il preferito) da parte dell’Inter in panchina. I nerazzurri hanno anche chiesto informazioni sulla clausola da 13 milioni dell’ex Shakhtar e Sassuolo per liberarlo dal Brighton. Un ostacolo in più per l’Inter, oltre alla volontà del diretto interessato di continuare l’avventura in Premier League. Resta intanto la suggestione Conte dopo all’addio al Tottenham, anche se per il mister salentino ci sono da superare veccia ruggini con l’attuale dirigenza. Insieme a Conte, non tramonta la tentazione Mourinho se lo ‘Special’ dovesse divorziare dalla Roma. L’Inter inoltre – come scrive La Gazzetta dello Sport – ha sondato anche la pista Pochettino, contattandolo di recente per capire la sua eventuale disponibilità. La priorità dell’argentino sarebbe però la panchina del Real Madrid se Ancelotti andasse via. Infine – oltre a Italiano giustiziere sabato dei nerazzurri – per rapporto qualità-prezzo tra le piste più calde figura l’ex Thiago Motta, uno dei grandi protagonisti del ‘Triplete’ e che sta guidando il Bologna verso un campionato di altissimo livello.