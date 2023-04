Ossessione Juventus, riescono a comprarlo dopo 6 anni

Il secondo esonero della stagione potrebbe cambiare nuovamente il futuro dell’estremo difensore tra i pali

A sei anni di distanza dal primo contatto, la Juventus potrebbe assecondare il proprio desiderio di mercato. Stiamo parlando di Kepa, portiere di proprietà del Chelsea e avvicinato dal club bianconero per la prima volta nell’estate 2017 prima di puntare tutto su Wojciech Szczesny.

L’estremo difensore spagnolo nell’ultima stagione ha finalmente ritrovato lo spazio che richiedeva, soffiando il posto da titolare al compagno Mendy. L’ottima stagione dell’ex Athletic, tornato in Nazionale con la nomina di Luis de la Fuente come commissario tecnico, è stata senz’altra favorita dalla presenza in panchina di Graham Potter. L’ex tecnico del Brighton, subentrato a Tuchel a inizio anno, non ha esitato a rilanciare il classe 1994.

Lo scorso weekend, in seguito alla sconfitta rimediata contro l’Aston Villa, anche Potter ha pagato però i cattivi risultati dell’ultimo periodo con l’allontanamento dall’incarico. L’addio del tecnico inglese potrebbe così incidere sul futuro di Kepa con i ‘Blues’. Basti pensare che la scorsa estate lo spagnolo era stato molto vicino a lasciare il Chelsea dietro la corte del Napoli, inizialmente alla ricerca di un nuovo titolare dopo l’addio di Ospina per la scadenza del contratto.

Calciomercato Juve, ritorno di fiamma Kepa: lo scenario

In attesa di scoprire quale sarà il nuovo allenatore del Chelsea, e dunque quelle che saranno le sue scelte tecniche, a rischiare il posto potrebbe essere proprio Kepa.

Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, la Juventus potrebbe decidere di tornare all’assalto dello spagnolo al termine dell’attuale stagione. Per il club bianconero questa diverrebbe infatti l’occasione giusta per ringiovanire il reparto dei portieri e l’intera rosa, evitando di entrare in quella che – a fronte della scadenza del 30 giugno 2024 – potrebbe anche essere l’ultima stagione di Szczesny sotto la Mole.

Kepa avrebbe invece ancora due anni a disposizione di contratto con il Chelsea, mentre la valutazione fissata da ‘Transfermarkt’ per il suo cartellino ammonta sui 15 milioni di euro. Insomma, una cifra non proibitiva per un portiere che nell’ultimo anno ha dimostrato di essere all’altezza di una delle principali big d’Europa.