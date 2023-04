Fuori uno, via libera Juventus: “È troppo lento”

Le strade del calciomercato Juventus si intrecciano ancora una volta con la Premier League e di nuovo a centrocampo

Protagonista negli ultimi giorni del mercato estivo dei trasferimenti lampo di Arthur e Denis Zakaria rispettivamente al Liverpool e al Chelsea, la Juventus è destinata ad intrecciare i propri destini di calciomercato con la Premier League. E non solo per quanto riguarda il discorso Weston McKennie, in prestito al Leeds.

Anche il mercato in entrata, infatti, è orientato su diversi profili che giocano in Inghilterra, con un occhio di particolare riguardo ai calciatori in scadenza. In tal senso, la dirigenza bianconera può accogliere con soddisfazione le ultime notizie provenienti d’oltremanica sul fronte Youri Tielemans. Nei radar juventini da tempi non sospetti, il centrocampista belga è un obiettivo sensibile di diverse big inglesi, con l’Arsenal in testa.

Calciomercato Juventus, il Liverpool molla Tielemans

Tra queste, secondo ‘footballinsider.com’, non figurerebbe più il Liverpool. Stando al portale inglese, i ‘Reds’ hanno deciso di uscire dalla corsa per il centrocampista del Leicester, nonostante sia tesserabile a parametro zero.

Gli scout di Jurgen Klopp avrebbero sconsigliato l’ingaggio del 25enne, giudicato “non abbastanza dinamico” per lo stile di gioco dell’allenatore tedesco. Una buona notizia, dunque, per la Juve e gli altri club interessati all’ex Anderlecht. Acquistato per circa 45 milioni di euro, Tielemans ha collezionato 28 gol e 25 assist in 187 presenze con le ‘Foxes’.