Dybala, agente a Roma: i motivi del viaggio, il caso Juve e il futuro | CM.IT

L’agente di Paulo Dybala è a Roma, e il futuro dell’argentino tiene banco nella capitale italiana: tutti gli aggiornamenti di CMIT.

Paulo Dybala ha portato alla Roma qualità e numeri coerenti con l’hype straordinario che generò il suo acquisto durante la scorsa estate: 30 partite, 14 gol e 8 assist. I giallorossi girano intorno al suo sinistro e i tifosi iniziano ad interrogarsi sul futuro di un calciatore al quale non vogliono più rinunciare. Il tam tam sul rinnovo è partito già da tempo e la questione terrà banco ancora per qualche mese.

In queste ore, l’ambiente romanista è stato scosso dall’arrivo nella capitale italiana del suo agente, Jorge Antun. Per ora, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, il rappresentante argentino ha salutato Tiago Pinto all’Olimpico e non è escluso che nelle prossime settimane abbia luogo un incontro con la dirigenza. I rapporti restano solidissimi anche se, ad oggi, non ci sono appuntamenti fissati in agenda.

Calciomercato Roma, solo l’estero può tentare Dybala

Antun è in Europa per uno dei suoi viaggi di famiglia e la prima tappa è stata Roma anche per lavorare sulla vicenda Juventus insieme agli avvocati. Il rischio squalifica, per la Joya, è scongiurato, ma la questione legale con la Vecchia Signora resta aperta e bisognerà inevitabilmente discuterne.

Il futuro resta un’incognita e ogni discorso in merito dovrà attendere. Dybala a Roma è felicissimo, e l’unica eventuale distrazione in vista del prossimo calciomercato può giungere dall’estero.

La clausola rescissoria da 12 milioni, valida solo per club stranieri, è un’occasione importante alla quale stanno pensando diverse big internazionali e qualche telefonata arriverà. Ci sarà tempo e modo per pensarci, in ogni caso: l’argentino resta concentratissimo sulla corsa Champions, sul cammino in Europa League e sui record che vuole continuare a battere.