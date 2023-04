Cuadrado gol, Inzaghi ringrazia Lukaku: Juve-Inter 1-1 con scintille finali

La semifinale di andata di coppa Italia tra Juventus e Inter finisce 1-1: gol di Lukaku nel finale

Tanta tensione, molte proteste e poche palle gol. Juventus-Inter non regala un grande spettacolo e alla fine finisce 1-1

Tutto è ancora in ballo e se ne riparlerà tra 22 giorni a ‘San Siro’. Il match dell”Allianz Stadium’ ha mostrato due squadre che ci tengono ad arrivare fino in fondo alla competizione. La Juventus si presentava in condizioni migliori e lo ha dimostrato subito con Di Maria che accende subito l’incontro con un diagonale sul quale si allunga Handanovic. L’Inter, provata dalle tre sconfitte consecutive in campionato, prova a ripartire e tocca a Brozovic andare al tiro: Perin fa buona guardia. Altre vere occasioni non ce ne sono e tra qualche protesta di troppo), finisce il primo tempo.

Coppa Italia, Lukaku risponde a Cuadrado

Nella ripresa il copione non si discosta più di tanto da quello dei primi quarantacinque minuti. Grande intensità in campo, ma poche occasioni da gol.

Una buona capita sui piedi di Mkhitaryan: la sua conclusione sfiora il palo. Iniziano i cambi con Allegri che lancia Chiesa e Milik per Di Maria e Vlahovic, mentre Inzaghi si affida a Lukaku. Proprio Milik ha una ghiotta palla gol ma non riesce a sfruttarla. Lo fa Cuadrado poco dopo battendo Handanovic in uscita. Il match sembra deciso ma nel recupero succede l’impensabile: fallo di mano di Bremer e Lukaku dal dischetto non sbaglia. Poi si scatena il parapiglia con tre espulsioni.

JUVENTUS-INTER 1-1: 83′ Cuadrado (J), 94′ Lukkau rig. (I)