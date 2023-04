Bastoni-Juventus: ecco come giocherebbe Allegri col difensore dell’Inter

Nelle ultime ore si è parlato molto di un approccio della Juventus per Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter: andiamo ad analizzare tatticamente questa suggestione

Alessandro Bastoni, difensore centrale di sinistra dell’Inter di Simone Inzaghi, è al centro di molte voci di calciomercato in queste settimane. Il giocatore anche della Nazionale italiana di Roberto Mancini è infatti in trattativa per il rinnovo di contratto con la dirigenza della Beneamata e alcune richieste hanno fatto un po’ storcere il naso ai tifosi interisti.

Resta però l’ottimismo, almeno per il momento, sulla buona riuscita dell’operazione anche se alcuni top club stanno tenendo d’occhio con grande attenzione la situazione legata al futuro di Alessandro Bastoni. Nei mesi scorsi si era parlato molto del Manchester City di Pep Guardiola, ma attenzione anche alla nuova suggestione che porta ad un sondaggio nei confronti del calciatore italiano addirittura della Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri, che sono pronti a rivoluzionare il loro reparto difensivo, avrebbero messo nel mirino anche Alessandro Bastoni per quella che sarebbe una trattativa clamorosa, ma che al momento sembra molto difficile per tutte le parti, a partire da quella nerazzurra e del calciatore fortemente intenzionati a proseguire insieme.

Calciomercato, come si inserirebbe Bastoni nella Juventus

Alessandro Bastoni è un difensore molto duttile e lo abbiamo visto in queste stagioni con la maglia dell’Inter, ma anche con i colori della Nazionale italiana di Roberto Mancini. Attualmente la Juventus gioca le sue gare con la difesa a tre e, in quest’ottica, l’ex giocatore di Parma e Atalanta sarebbe perfetto sull’out di sinistra per lo scacchiere tattico di Massimiliano Allegri, ma non solo.

Anche nel caso in cui la Vecchia Signora dovesse decidere di rimettersi a quattro, Bastoni sarebbe molto adatto ad agire come difensore centrale e, all’occorrenza magari in situazioni di emergenza, potrebbe anche posizionarsi nel ruolo di terzino sinistro viste comunque le doti di spinta offensive apprese sotto la guida tecnica di Simone Inzaghi.