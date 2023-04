Annuncio improvviso: Higuain torna subito in campo

A pochi mesi dal ritiro, Higuain potrebbe già tornare in campo. Ecco dove, c’è l’annuncio

Gonzalo Higuain potrebbe presto tornare sul terreno di gioco per iniziare una nuova avventura, dopo pochi mesi dal suo addio al calcio con al termine dell’esperienza in MLS con l’Inter Miami.

L’occasione è la Kings League, il noto torneo di calcio a 7 organizzato da Gerard Pique. La chiamata al ‘Pipita’ è arrivata da Aguero, come annunciato dal ‘Kun’ in diretta su Twitch: “Higuain giocherà in una giornata del torneo, non sappiamo ancora la data ma è confermata”. L’ex Manchester City e Barcellona ha una propria squadra, la Kunisports, che si sta preparando per la seconda stagione della Kings League. Possibile ritorno in campo, dunque, per l’ex Napoli e Juve ma nell’inedito torneo che sta trovando l’adesione di grandi ex campioni. Higuain potrebbe essere il prossimo.