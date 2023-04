Allegri lo ‘bacchetta‘, ma ne chiedono già l’addio: “Mai più alla Juventus”

Juventus-Inter fa già rumore: primo tempo sostanzialmente bloccato, ma gli spunti non sono di certo mancati. La richiesta non ammette repliche

Non manca molto ormai al fischio che decreta la fine del primo tempo di Juventus-Inter. All’Allianz Stadium al momento si viaggia sui binari del perfetto equilibrio. Le due compagini hanno badato principalmente a non esporsi, molto concentrate ad inaridire le fonti di gioco avversarie. Non è un caso che solo due calciatori molto tecnici, Di Maria e Brozovic, abbiano avuto fino a questo momento le occasioni migliori della partita.

Match che per adesso viaggia su ritmi piuttosto compassati. Ad accendere la contesa ci hanno pensato – tra le altre cose – anche i rimproveri di Max Allegri all’indirizzo di Juan Cuadrado. Il colombiano, infatti, ha perso tre palloni sanguinosi con suggerimenti in verticali piuttosto velleitarie. Le scelte del “Panita” non sono di certo piaciute al proprio allenatore, che a ridosso della mezz’ora ha pesantemente redarguito il laterale colombiano che stava gravitando dalle sue parti.

Juventus-Inter, Cuadrado nel mirino di Allegri e dei propri tifosi

Prosegue dunque il periodo in chiaroscuro di Cuadrado, che in questa stagione sta riscontrando non poche difficoltà a trovare quella continuità di rendimento alla quale era abituato. Gli errori dell’ex esterno della Fiorentina non sono state digerite neanche dai tifosi della Juventus, che sui social hanno esternato il proprio disappunto per la prestazione tutt’altro che convincente del colombiano. Ecco una rapida carrellata:

Cuadrado me sembri Topolino#jvtblive — Massimo Gnocchini (@iamgnokko) April 4, 2023

Presto! Prima che Cuadrado e Sandro rinnovino! — Pasquale Amitrano (@vigileattesa) April 4, 2023

Soulé al posto di Cuadrado, e se continua così Locatelli allora meglio fare giocare Miretti#JuveInter — Giankà (@griasca) April 4, 2023

Cuadrado is terrifying — Nycjuventus⚜️ (@NycJuventus) April 4, 2023

Cuadrado è un giocatore che ormai pensa a dove trascorrerà le vacanze in estate — el_my7h19 (@Elmy7h) April 4, 2023