Svolta Leao-Milan: deciso il futuro del portoghese

Leao si è ripreso il Milan in campo, ma il futuro è ancora tutto da scrivere. Possibile svolta in arrivo sul fronte rinnovo

Due super gol per scacciare via voci e critiche. Ieri sera Leao si è ripreso il Milan, dominando sul campo della capolista nel roboante 4-0 del Maradona.

Pioli ha finalmente ritrovato la sua stella, quella ammirata dai tifosi rossoneri nella stagione dello Scudetto. Sul mercato, però, tiene sempre banco la questione rinnovo. Come noto, infatti, non è ancora arrivata l’intesa per il prolungamento del contratto oltre la scadenza attualmente fissata a giugno 2024. Tra conferme e smentite e rumors continui, la dirigenza rossonera è sempre al lavoro per blindare l’esterno portoghese. Negli ultimi mesi sono arrivate importanti aperture da parte del giocatore, anche nelle dichiarazioni: “Sto bene qui a Milano, qui mi trovo bene, sto parlando con le persone che devono parlare. Io non posso parlare adesso. Vediamo a fine stagione cosa succede”. I tifosi, invece, non hanno alcun dubbio.

Milan, nessun dubbio su Leao: la scelta dei tifosi

Sulla pagina Twitter di Calciomercato.it abbiamo chiesto ai nostri utenti riguardo al futuro di Leao.

🔴⚫ #Milan strepitoso trascinato da #Leao a #Napoli: per il portoghese è ancora in ballo la questione rinnovo. Quale sarà il futuro per il talento rossonero? — calciomercato.it (@calciomercatoit) April 3, 2023

Plebiscito per il portoghese: per il 60% dei votanti, infatti, l’opzione migliore sarebbe la permanenza in rossonero. Le ipotesi Manchester City e Real Madrid sono state votate dal 15% degli utenti, solo il 10% per l’opzione Paris Saint-Germain.