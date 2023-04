Shock Juve: “Di Maria e Pogba cadaveri calcistici”

L’argentino interviene sui social e risponde alle dichiarazioni del giornalista. Ecco cosa è successo

La stagione di Paul Pogba è certamente da dimenticare. Il centrocampista francese era stato certamente il più grande acquisto della scorsa estate da parte della Juventus ma fin qui i minuti giocati sono stati solamente 35, frutto di due presenze contro il Torino e la Roma. Poi un nuovo infortunio ha bloccato il giocatore ancora una volta. Davvero un disastro.

Dopo l’esordio con gol e assist, contro il Sassuolo, era proseguita male anche l’avventura di Di Maria ma dopo il Mondiale le cose sono decisamente cambiate. Ora i numeri dell’argentino dicono che in 25 partite disputate ha segnato otto gol e sette assist.

Numeri che non sembrano bastare per non far paragonare la stagione di Di Maria a quella di Pogba. E’ stato il giornalista Ivan Zazzaroni, intervenuto ieri sera a Pressing, a parlare dei due giocatori definendoli “cadaveri calcistici”.

Juventus: Zazzaroni attacca, Di Maria risponde. Ecco cosa è succeesso

Le dichiarazioni del noto giornalista sono state così postate sul profilo Instagram di Sportmediaset.

Il posto è stato chiaramente preso d’assalto dai tifosi, che inevitabilmente, hanno criticato Zazzaroni. Ma i sostenitori bianconeri non sono stati gli unici ad intervenire. Spicca, infatti, con oltre seimila like il commento proprio di Di Maria. Due faccine che ridono che non lasciano spazio all’interpretazione.

L’argentino sembra dunque averla presa bene e la risposta con ironia, non lascia davvero dubbi. D’altronde, come detto, sono le prestazioni in questa seconda parte di stagione a dire che il giocatore sia in netta ripresa. Non è un caso che, come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, che il 35enne calciatore di Rosario stia pensando di continuare la propria avventura alla Juventus, con l’obiettivo della Copa America 2024. I bianconeri, come è noto, sarebbero ben felici di proseguire con il campione argentino, soddisfatti delle sue prestazioni ma al momento, come scritto qualche giorno fa sulle pagine su queste pagine, non ci sono aggiornamenti significativi in merito al suo rinnovo.