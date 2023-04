HIGHLIGHTS | Caputo regala tre punti salvezza all’Empoli, notte fonda per il Lecce

L’Empoli vince contro il Lecce e fa un salto forse decisivo verso la salvezza: ci pensa Caputo su rigore a far sorridere i toscani

Un gol su rigore che può valere la salvezza. In uno dei due posticipi del lunedì, l’Empoli batte 1-0 il Lecce, con rete dagli undici metri di Caputo, e fa un passo forse decisivo verso la salvezza.

La partita inizia con un’ora di ritardo per un principio di incendio negli spogliatoi. Dopo aver messo in sicurezza l’impianto, la gara può iniziare e a regnare per oltre un’ora è l’equilibrio. Incontro bloccato con i due attacchi che faticano a rendersi pericolosi. Intorno alla mezzora ci provano prima Caputo, poi Baldanzi ma senza fortuna. Al 39′ cambio obbligato per Zanetti: fuori Akpa Akpro e dentro Fazzini.

La ripresa vede l’Empoli ancora pericolosa con il solito Baldanzi, poi è Parisi ad essere steso in area da Hjulmand: per l’arbitro è rigore. Caputo si presenta dal dischetto e non sbaglia.

Serie A, Empoli-Lecce 1-0: decide Caputo

Il Lecce non reagisce ed allora ancora Caputo e Baldanzi hanno la palla del raddoppio ma non trovano la porta. Baroni prova con i cambi a dare una scossa alla sua squadra, ma l’intento non centrato.

Finisce così 1-0 Empoli-Lecce: vittoria importante per i toscani che mettono al zona pericolosa lontana 12 punti. Per i salentini quinta sconfitta consecutiva ma un margine (8 punti) anche tranquillizzante sulla terzultima. Ma serve una scossa e venerdì arriva il Napoli.

EMPOLI-LECCE 1-0: 62′ Caputo rig. (E)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 71, Lazio 55, Milan 51, Inter e Roma 50, Atalanta 48, Juventus 44**, Bologna e Fiorentina 40, Udinese 38, Torino* 37, Sassuolo* 36, Monza 34, Empoli 31; Salernitana 28, Lecce 27, Spezia 25, Verona 19, Sampdoria 15, Cremonese 13

* una partita in meno

** 15 punti di penalizzazione

Gli highlights del match: