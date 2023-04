“È un problema per l’Inter”: Inzaghi sostituito in diretta con Conte

Simone Inzaghi è finito di nuovo nel mirino delle critiche dopo il ko con la Fiorentina: anche Moratti lo reputa il responsabile e invoca il manager salentino

Il mondo Inter si interroga sul futuro dei nerazzurri, soprattutto in panchina. La sconfitta con la Fiorentina ha buttato ufficialmente la squadra di Inzaghi nella crisi, con addirittura quattro sconfitte nelle ultime cinque di campionato. Un ruolino di marcia terribile, soprattutto considerando che le altre hanno rimontato e ora l’Inter è quarta a pari punti con la Roma ma con il primo scontro diretto a sfavore.

Ad Appiano il clima è teso, cupo, le dichiarazioni postpartita del tecnico piacentino per certi versi hanno aumentato il malumore e le polemiche tra i tifosi e non solo. Non a caso in queste ore si è parlato tantissimo di un possibile avvicendamento immediato in panchina, con Cristian Chivu pronto a prenderne il posto ad interim. E poi Conte e De Zerbi i due favoriti, insieme a Thiago Motta e la suggestione Pochettino, per raccoglierne l’eredità in estate. Sta di fatto che il colpevole principale, come accade in questi casi, resta l’allenatore. E anche l’ex presidente nerazzurro Massimo Moratti è della stessa idea: “Certamente Inzaghi rappresenta un problema, è comunque lui che ha la responsabilità della squadra. I risultati non gli danno ragione, contro la Fiorentina c’è stata una notevole mancanza di grinta, oltre al risultato che mi ha dato fastidio. Sembrava una gara amichevole bellissima, ma non c’era il fatto di vincere a tutti i costi”.

Inter, Moratti: “Conte garanzia di vittoria. Serve una sveglia”

A questo punto a Massimo Moratti, intervenuto su ‘Radio Anch’io Lo Sport’, viene prospettata appunto l’idea di un traghettatore. Uno alla Chivu, tra l’altro ex giocatore proprio della sua Inter: “Non lo so se prenderei un traghettatore. Conte? Ha dimostrato di essere bravo, non posso dire il contrario. Garantisce una vittoria, senza dubbio”.

E allora, Massimo Moratti manderebbe via Inzaghi? “Non mi permetto, ho cambiato troppi allenatori per essere preso come esempio. Ci sono partite difficili, la squadra non deve subire choc ma deve avere una sveglia. All’Inter c’è un presidente e fior di dirigenti che troveranno una soluzione”. Poi l’attenzione si sposta sulla Champions League, dove i nerazzurri stanno facendo molto bene e affronteranno il Benfica ai quarti: “Chi mi piacerebbe incontrare in semifinale? Il Napoli, la cosa nuova di quest’anno, sarebbe più entusiasmante”. Infine Moratti dice anche la sua sul Mourinho e la possibilità che resti alla Roma: “Spero di sì, lo vedo bene lì. Mi auguro rimanga“.