Compleanno con ‘dedica’ per Rabiot: il messaggio all’Inter

Il messaggio alla squadra di Adrien Rabiot in occasione del suo compleanno è un guanto di sfida all’Inter e non solo

Festa di compleanno per Adrien Rabiot nel ritiro della Juventus. I bianconeri stanno preparando la semifinale di andata di coppa Italia contro l’Inter ma hanno comunque festeggiato il centrocampista francese.

Così in ritiro è apparsa una torta con l’inevitabile canzone di auguri per l’ex Psg, in scadenza di contratto a fine stagione. Rabiot non ha potuto fare a meno di ringraziare tutti con il classico discorso in cui compare anche un messaggio di sfida all’Inter. Il calciatore ha voluto esternare la propria felicità nel condividere il compleanno con l’intero gruppo e poi si è soffermato sull’obiettivo per il finale di stagione: “Mancano ancora due mesi – ha affermato Rabiot – e abbiamo almeno due trofei da vincere. Dobbiamo avere l’ambizione di farlo per il gruppo e per la squadra che siamo”. Rabiot poi ha continuato: “Abbiamo vissuto momenti difficili quest’anno e mi farebbe piacere vincere con voi. Iniziando da domani con l’Inter”.

Calciomercato Juventus, il futuro di Rabiot ancora da decidere

Adrien Rabiot è stato sicuramente uno dei protagonisti finora della stagione bianconera. Il francese, con Allegri in panchina, è tornato a sfornare prestazioni ad altissimi livelli, diventando imprescindibile per la Juventus.

Il suo contratto in scadenza a giugno però fa pensare ad un addio a fine campionato. L’ingaggio elevato rappresenta uno scoglio difficile da superare, senza una mossa da parte del centrocampista che vanta diverse pretendenti, soprattutto in Premier League.

“Abbiamo vissuto momenti difficili. Mi farebbe piacere vincere con voi” 🤍🖤 Tanti auguri Adrien 🐎 pic.twitter.com/iKDdCX8xrY — JuventusFC (@juventusfc) April 3, 2023

La Juventus vorrebbe ovviamente trattenere il calciatore, prolungando il suo contratto, e lo stesso Rabiot non ha nascosto di trovarsi bene a Torino. Per farlo servirà venirsi incontro ma di questo si parlerà a fine stagione. Ora ci sono due trofei da vincere: partendo dalla gara contro l’Inter.