Caressa fa infuriare i tifosi del Milan: “Il Napoli ha fatto come a biliardo”

Le parole di Fabio Caressa che scagionano in qualche modo Inzaghi dopo il ko con la Fiorentina, ma soprattutto fanno infuriare i tifosi del Milan

Il turno di campionato appena trascorso ci ha regalato almeno due risultati clamorosi ed entrambi sono arrivati da una milanese. Ed entrambi sono importanti e fondamentali per la corsa Champions. Che ora si complica maledettamente per l’Inter dopo la sconfitta contro la Fiorentina, decimo ko in campionato della squadra di Inzaghi che in questo momento è scivolata al quinto posto con l’Atalanta a -2 e la Juve a -6.

Al tempo stesso il Milan sbanca incredibilmente il Maradona di Napoli con un roboante 4-0 che fa parecchio rumore. I rossoneri infatti si rilanciano e superano proprio l’Inter salendo al terzo posto dietro ovviamente agli azzurri e alla Lazio che è seconda a 55 dopo la vittoria di ieri col Monza. Le critiche all’Inter sono state feroci, soprattutto al tecnico Simone Inzaghi che è finito sulla graticola. In tanti invocano dimissioni o esonero, soprattutto in un mese in cui i nerazzurri si giocano tutto tra campionato, Champions e Coppa Italia. E la Juve che bussa e arriverà già domani. La partita con la Fiorentina ha lasciato strascichi pesanti, soprattutto dopo le parole dello stesso Inzaghi. L’Inter ha perso 1-0, ma sbagliando gol in quantità industriale in primis Lukaku. L’imprecisione sotto porta degli attaccanti è costata cara, ma almeno per il match di sabato scagiona in parte il mister. Fabio Caressa ne ha parlato in diretta a ‘Sky Calcio Club’.

Caressa scatena i tifosi del Milan: “Il Napoli l’ha fatto vincere, come a biliardo”

Nella domenica che ha chiuso il 28esimo turno di Serie A, Fabio Caressa insieme ai suoi ospiti ha parlato delle big ccon focus su Inter e Milan, protagoniste per motivi opposti.

“Prima c’era un Lautaro trascinante, che ora si è un po’ assopito. Ieri è stato riproposto Correa, che ormai i tifosi nerazzurri non vogliono più vedere neanche in panchina. Tutti se la prendono sempre con Inzaghi, che sicuramente avrà le sue colpe, ma se hai gli attaccanti che non la mettono mai dentro anche con un 2,2 di expected goals. Le occasioni le hanno avute per segnare”, analizza Caressa. E Bergomi aggiunge: “Correa non ha mai fatto bene. Lukaku? Io l’ho visto meglio, indipendentemente dal gol sbagliato”. Con Di Canio a chiosare: “Lukaku anche nel primo tempo ha calciato due o tre volte malissimo. Sono situazioni che ti fanno pensare. A questi livelli non possiamo dire “però ci si è trovato”. Non posso sentire un allenatore che dice ‘valutate Lukaku perché ha sbagliato due gol, però se avesse segnato, lo avreste valutato in maniera diversa’. Ma va? Devi ricordarlo che quel gol sullo 0-0 cambia la partita a questi livelli”.

Quindi tante colpe anche, anzi soprattutto, per i giocatori in campo. Al contrario tanto merito ieri sera lo ha avuto il Milan, corsare al Maradona contro un Napoli irriconoscibile e ko addirittura 4-0. È stato il primo round di tre, con i prossimi due che avranno come palcoscenico la Champions League. In questo senso Caressa esprime il suo pensiero, che ha fatto parecchio discutere sui social: “Secondo voi non c’è in testa il fatto che il Napoli, a campionato già vinto, la prima di tre partite…? Sai, come quelli che giocano a biliardo, che ti fanno vincere la prima partita così stai tranquillo e poi la seconda…” Un concetto che ha diviso molto, con i tifosi rossoneri ovviamente infuriati con il giornalista di ‘Sky Sport’.