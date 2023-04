Attacco frontale: “Un disastro, mandatelo via”

Vigilia di Juventus-Inter, gara valevole per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Sfida nella sfida: Allegri contro Inzaghi, nel mirino di critica e tifosi

L’Inter è chiamata a riscattare i tre ko consecutivi in campionato domani sera all’Allianz Stadium contro la Juventus. In ballo mezza qualificazione alla finale di Coppa Italia, ma anche se non soprattutto il futuro, o meglio il presente di Inzaghi sulla panchina nerazzurra. Il tecnico è destinato a salutare a fine stagione, ma l’esonero potrebbe arrivare anche prima se non dovesse riuscire a rianimare la sua squadra. Favorevolissimo al licenziamento del piacentino è la grande maggioranza dei tifosi, nonché l’ex Antonio Cassano il quale tra l’altro non ha mai nascosto la sua ‘fede’ interista.

Alla ‘Bobo Tv’ Cassano si è scagliato per l’ennesima volta contro Inzaghi: “Sta facendo delle robe alluncinanti – ha esordito in diretta – È vero che per le tante occasioni create non avrebbe meritato di perdere la partita, però come idee di gioco la Fiorentina sapeva cosa fare e come muoversi dall’inizio alla fine”. Inzaghi, per Cassano, va mandato via: “Lo dico da tempo – ha rincarato ‘FantAntonio’ – Per portare la squadra a uno step successivo, lui deve essere mandato via. Non so quando, ora attendiamo la Champions, però Inzaghi non ha vita lunga a Milano”.

Cassano è stato duro anche nei confronti dell’altro suo grande ‘nemico’, Massimiliano Allegri: “Ho visto sia la gara dell’Inter che quella della Juventus. Sono state due gare di m***a”.