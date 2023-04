“10 milioni e via alcuni calciatori”: Conte-Inter, ecco come stanno le cose

“Non so se resterà, ho un dubbio”. Fulvio Collavati allo scoperto nel corso dell’intervista a Calciomercato.it in onda sul canale Twitch di Tv Play

“Ho visto una squadra spenta e questo chiama in causa l’allenatore”. Anche Fulvio Collovati si ‘scaglia’ contro Simone Inzaghi dopo la sconfitta dell’Inter contro la Fiorentina, la terza consecutiva in campionato di Lukaku e compagni. Il tecnico piacentino viaggia spedito verso l’esonero a fine stagione, o addirittura prima qualora non riuscisse ad arrestare l’emorragia. Per la sua successione resiste sempre il nome di Antonio Conte, l’allenatore dell’ultimo Scudetto.

Intervenuto a Calciomercato.it, in onda sul canale Twitch di Tv Play, l’ex difensore nerazzurro crede poco al ritorno del salentino ad Appiano: “L’Inter non può permettersi un tecnico da 10 milioni, dovrebbe rinunciare ad alcuni calciatori vendendo qualcuno. Se spendi da una parte, devi rinunciare dall’altra. Purtroppo non siamo in Inghilterra dove il Chelsea spende milioni su milioni facendo ingrassare praticamente solo i procuratori”.

Conte una ‘suggestione’, più plausibili per la panchina interista i nomi di Thiago Motta e Roberto De Zerbi: “Sì, ma siamo sempre lì. Dipende dai costi e da cosa vorrà fare la società”. Tornando a Inzaghi, inammissibili le dieci sconfitte in 28 giornate di Serie A: “Gli errori di Lukaku sono stati più evidenti di quelli di. Se sbaglia un gol sulla linea di porta…Però l’Inter, con questa qualità, ha perso dieci partite. Nei tre campionati precedenti in totale ne aveva perse 11…”.

A proposito di grandi ritorni, qualcuno fa pure il nome di Mourinho per i nerazzurri. Il futuro del portoghese, o meglio la sua permanenza alla Roma non è sicura nonostante il contratto in scadenza a giugno 2024: “È un comunicatore e un accentratore. Con lui la gente è tornata ad amare la Roma. Aspetterei prima di dare giudizi perché stiamo entrando nella fase decisiva della stagione. Non so se resterà a Roma, ho un dubbio”.