Roma-Sampdoria, c’è anche il designatore Rocchi in tribuna: occhi su Mourinho

Il designatore Rocchi ha scelto Roma-Sampdoria invece di Napoli-Milan: sotto la lente Mourinho e la panchina giallorossa

Roma-Sampdoria è una partita dai mille volti e significati, mille spunti e non solo per campo e classifica. Oggi all’Olimpico torna in panchina José Mourinho dopo le due giornata di squalifica scontate contro Sassuolo e Lazio. Una polemica infinita quella tra lo Special One e la classe arbitrale, che non gradisce diversi atteggiamenti dell’allenatore giallorosso, dei calciatori in campo e in generale di tutta la panchina. Non a caso sono 14 i rossi stagionali, di cui 11 per la panchina.

Il caos con Marco Serra è ormai stato archiviato, anche se ha aumentato l’attenzione e la pressione sulla Roma. Senza contare il postpartita decisamente movimentato del derby con le relative squalifiche e ammende. La direzione Aia non apprezza la condotta giallorossa e ha meditato anche un incontro con il club di Trigoria. Significativo il fatto che oggi in tribuna all’Olimpico ci sia anche Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri e responsabile Can, per visionare da vicino il ritorno di Mourinho in panchina ed eventuali episodi. Oltre ovviamente alla direzione dell’esperto Irrati. Significativo anche perché questa sera alle 20.45 c’è Napoli-Milan, big match potenzialmente complicatissimo dal punto di vista arbitrale. Invece Rocchi ha scelto Roma-Sampdoria.