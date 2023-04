Rabiot sente ‘rumore’: l’annuncio sull’addio alla Juve

La Juventus vince ancora, ritrovando il gol da tre punti di Moise Kean contro il Verona. Assente Adrien Rabiot che ha avuto modo di parlare del suo futuro

Non smette di vincere la Juventus, che anche al rientro dalla sosta continua a macinare punti importanti per una rincorsa Champions complicata ma ancora possibile, nonostante la penalizzazione. La truppa di Allegri ha trovato continuità, sbrogliando la pratica Verona con il gol partita di Moise Kean.

Al cospetto degli scaligeri non c’è stato un calciatore molto importante per l’economia del gioco juventino come Adrien Rabiot. Squalificato, il francese ha dovuto osservare da lontano la prestazione dei compagni, con Allegri che provato a cercare soluzioni differenti rispetto alla fisicità e alla qualità che l’ex PSG è in grado di dare. Rabiot sta infatti mettendo in scena la sua miglior annata da quando è a Torino, con ben 9 reti messe a referto condite da 4 assist, considerando tutte le competizioni. Uno score di alto profilo per il classe 1995 in scadenza contrattuale a giugno, che ha ancora un futuro tutto da definire. A tal proposito è arrivato un annuncio dello stesso centrocampista.

Calciomercato Juventus, Rabiot e la risposta sul suo futuro: l’annuncio sul PSG

La volontà della Juventus è chiara, con annessa spinta anche dallo stesso Massimiliano Allegri, che spinge per la permanenza di Rabiot. Il calciatore sta molto bene in bianconero, ma prima di tutto andrà conclusa la stagione e capito il destino della stessa società.

Anche l’ex parigino, in un recente intervento a ‘Telefoot’ ha parlato del suo futuro rispondendo ad una domanda su un eventuale ritorno al Paris Saint Germain: “Sinceramente non c’è niente di speciale. Sento molto rumore. So che interessa a tanti ma lo ripeto: sono molto concentrato su questo finale di stagione con la Juventus”.

Ogni decisione definitiva è quindi rimandata al termine dell’attuale annata, che dal punto di vista del rendimento è anche la migliore del calciatore da quando è alla Juve. Allegri ne vorrebbe la permanenza, mentre dall’estero potrebbero farci un pensierino, nel caso in cui non rinnovasse.