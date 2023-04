Leao scatena il toto nome, la frecciatina nel post partita infiamma il web

Il Milan vince al Maradona strapazzando il Napoli con un netto poker. Protagonista Leao che poi nell’immediato post partita ha lanciato una frecciatina social

Serata magica per il Milan che ritrova la vittoria con una prestazione perfetta nella serata del Maradona. Un poker rifilato al Napoli che ridà respiro alla classifica dei rossoneri, e favorisce anche l’umore in vista delle prossime uscite, Champions compresa.

Torna a sorridere pienamente anche Rafael Leao, l’MVP della serata con due reti meravigliose: la prima con un scavetto lanciato a rete contro Meret, e la seconda con un assolo dei suoi concluso con un bolide mancino. Tutto perfetto per il lusitano che ha spazzato via settimane di critiche con un due gol importanti. Lo stesso Leao ha anche approfittato della serata positiva per togliersi qualche sassolino dalle scarpe con un tweet nell’immediato post partita in cui ha scritto semplicemente “La ansia”.

“ La ânsia “ ❤️🖤 — Rafael Leão (@RafaeLeao7) April 2, 2023

Quella di Leao sembra una risposta sibillina indirizzata all’ex rossonero Costacurta, opinionista di ‘Sky Sport’, che nei giorni scorsi aveva dichiarato: “C’è una grandissima differenza: Napoli meraviglioso, in salute, bellissimo gruppo, Milan che sta annaspando e che vede sempre più difficile la Champions dell’anno prossimo. E questo mette ansia“. Leao l’ansia sembra essersela scrollata totalmente di dosso, e non ha perso tempo prima in campo e poi subito sui social. Proprio su Twitter, a questo proposito, sono tantissimi i tifosi che hanno fatto il parallelo tra le parole di Costacurta e il cinguettio del portoghese.