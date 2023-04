Ginocchiata dell’arbitro e carriera finita: c’è l’annuncio UFFICIALE

Clamoroso episodio accaduto in campo: l’arbitro ha colpito il calciatore con una ginocchiata, ecco cosa è successo

Il big match che si chiude come nessuno mai avrebbe immaginato. Siamo in Messico, la partita è lo scontro di alta classifica tra il Leon e Club America. Protagonista però non sono i calciatori sul terreno di gioco, ma l’arbitro.

L’episodio accaduto è destinato a far discutere a lungo e potrebbe portare a conseguenze gravi per la carriera del direttore di gara. L’arbitro ha dovuto gestire un match molto teso, dove non sono mancate le scintille. Proprio durante una fase molto concitata, con le veemente proteste del Leon per un presunto fallo di mano, è accaduto ciò che nessuno si sarebbe mai atteso.

Davanti alle proteste dei calciatori, l’arbitro Fernando Hernandez prova a riportare la calma, sventolando qualche cartellino giallo. Il direttore di gara è affrontato viso a viso dal calciatore del Leon Lucas Romero. Proprio in questo frangente il fischietto rifila una ginocchiata nelle parti basse al giocatore che casca a terra.

Clamoroso in Messico: l’arbitro colpisce un calciatore

Romero resta a lungo a terra, mentre in campo continuano le proteste. Ora per Fernando Hernandez potrebbero arrivare provvedimento pesanti, fino alla chiusura anticipata della carriera.

La commissione arbitri della Liga MX ha, infatti, preannunciato un’indagine su quanto fatto dall’arbitro e questo potrebbe portare a provvedimenti anche pesanti. Tornando al match, che ha visto anche l’espulsione dei due allenatori non senza ulteriori polemiche, la sfida tra Leon e Club America si è chiusa sul punteggio di 2-2. Un pareggio che consente al Monterrey di allungare ulteriormente in classifica con nove punti di vantaggio sul Leon e dieci sul Club America.