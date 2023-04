Esplode il caso Donnarumma: il PSG ha deciso

L’avventura di Gigio Donnarumma al Paris Saint Germain continua ad essere piuttosto travagliata. Alti e bassi non sono mancati anche quest’anno ed arriveranno pressioni dal club

Nel luglio del 2021 Gigio Donnarumma ha provato a dare una possibile svolta alla propria carriera firmando un contratto col Paris Saint Germain. Una società ricca ed ambiziosa che punta, da diverse stagioni, ai massimi traguardi nazionali e soprattutto internazionali.

L’avventura all’ombra della Torre Eiffel ha vissuto però diversi momenti travagliati. Prima svariati mesi all’ombra di Keylor Navas in un dualismo, che si è rivelato complesso da vincere, e poi qualche errore di troppo in gare decisive e fondamentali per gli obiettivi parigini. Sia quest’anno che lo scorso Donnarumma ha alternato parate meravigliose ad un paio di battute d’arresto, che lo hanno fatto finire anche nel mirino della critica. Il portiere italiano non è stato infatti immune ai polveroni mediatici alzati dai media francesi, soprattutto a ridosso delle due eliminazioni dalla Champions.

PSG, spunta il ‘caso’ Donnarumma: il club farà pressione

Secondo quanto evidenziato da ‘L’Equipe’ anche lo stesso Donnarumma sarebbe nel mirino dei vertici del club transalpino. Questi ultimi condividono le stesse preoccupazioni e le stesse osservazioni di molti sostenitori del Paris, non convinti dal rendimento del portiere.

Il quotidiano sottolinea come internamente ci sia delusione in merito al nome dell’estremo difensore della nazionale italiana. La dirigenza del PSG si aspetta quindi molto di più, ed è un po’ scettica per quanto mostrato finora dal classe 1999. A dispetto di questa situazione particolare il suo futuro a Parigi non sarebbe in discussione, e non hanno neanche intenzione di mettergli un concorrente per la porta tra le ruote. Luis Campos scambierà sicuramente un dialogo con Donnarumma durante la preparazione estiva, facendogli sapere che dovrà fare di meglio per togliere tutti i dubbi che ci sono intorno a lui. Pressioni quindi da parte del club sul portiere italiano, che dovrà alzare i giri del motore e cambiare registro per convincere nuovamente l’ambiente che lo circonda a Parigi.