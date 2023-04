DIRETTA Serie A, Monza-Lazio e Spezia-Salernitana: le formazioni ufficiali LIVE

In programma alle 15 e valide per la 28esima giornata, Monza-Lazio e Spezia-Salernitana verranno seguite in tempo reale da Calciomercato.it

Archiviati gli anticipi del sabato e delle 12.30, la ventottesima giornata di Serie A entra nel vivo con due partite pomeridiane: Monza-Lazio e Spezia-Salernitana. Sfide molto interessanti che mettono in palio punti importantissimi nella corsa Champions e nella lotta salvezza.

Reduce dalla corroborante vittoria nel derby contro la Roma, la squadra allenata da Maurizio Sarri fa visita ad una delle squadre sorpresa del campionato. L’undici biancoleste ritrova Ciro Immobile, rientrato dall’infortunio muscolare, ma perde Adam Marusic, espulso e squalificato dopo la stracittadina capitolina. Con il giudice sportivo, è andata anche peggio a Raffaele Palladino, che dovrà fare a meno di Armando Izzo e Matteo Pessina. Diffidati e ammonito contro la Cremonese, i due pilastri brianzoli dovranno saltare la sfida odierna.

Spostandoci in Liguria, la sfida salvezza tra bianconeri e campani rappresenta un’occasione da non perdere per entrambe le squadre. Complice la sconfitta del Verona in casa della Juve, in caso di vittoria le due compagini potrebbero portarsi rispettivamente a otto e undici punti di vantaggio dal terzultimo posto occupato dagli scaligeri.

Rosa praticamente al completo per Paulo Sousa, mentre Leonardo Semplici dovrà far fronte all’assenza dello squalificato Nzola, ma recupera Bastoni e Holm. Calciomercato.it seguirà le due sfide in tempo reale.

Formazioni ufficiali Monza-Lazio e Spezia-Salernitana

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Donati, Mari, Marlon; Ciurria, Rovella, Machin, Carlos Augusto; Sensi, Caprari. Petagna. All. Palladino.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Ampadu, Caldara, Nikolaou; Ekdal, Bourabia, Kovalenko; Gyasi, Shomurodov, Verde. All. Semplici

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Sambia, Coulibaly, Vilhena, Bradaric; Candreva, Dia; Piatek. All. Sousa

CLASSIFICA SERIE A: