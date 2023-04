DIRETTA Serie A, Bologna-Udinese: le formazioni ufficiali – LIVE

Lunch match della ventottesima giornata di Serie A, Bologna-Udinese verrà seguita in tempo reale

Il palinsesto del ventottesimo turno di Serie A prende le mosse da Bologna-Udinese. Una sfida che mette di fronte due delle squadre più in forma del campionato. Prima della sosta, infatti, i padroni di casa hanno collezionato due pareggi contro Lazio e Salernitana, mentre i bianconeri hanno collezionato due successi contro Empoli e Milan.

Il prezioso successo contro i rossoneri ha, tuttavia, portato in dote ad Andrea Sottil una piccola emergenza di formazione, viste le squalifiche di Rodrigo Becao, Nehuen Perez e Walace, ammoniti e diffidati. Assenze pesanti che si aggiungono a quelle di Deulofeu, Ebosse e Masina. Thiago Motta ha recuperato Nicolas Dominguez in mediana, ma dovrà fare a meno di Andrea Cambiaso e Marko Arnautovic. Vittoriosi nella sfida d’andata, i felsinei non battono in casa i friulani dal 2018, con gli ultimi tre incontri che sono terminati tutti in pareggio.

Il bilancio delle ultime cinque sfide allo stadio “Dall’Ara” è, dunque, in perfetto equilibrio, visto che è completato da una vittoria a testa. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Bologna-Udinese

BOLOGNA (4-2-3-1) Bardi; Posch, Soumaoro, Lucumì, Kyriakopoulos; Schouten, Moro; Aebischer, Ferguson, Barrow; Sansone.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Ezhibue, Bijol, Zeegelaar; Ebosele, Samardzic, Lovric, Pereyra, Udogie; Thauvin, Beto.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 71, Lazio 52, Inter 50*, Milan 48, Atalanta 48*, Roma 47, Juventus 44**, Fiorentina 40*, Udinese 38, Bologna 37, Torino 37, Sassuolo 36, Monza 34, Empoli 28, Lecce 27, Salernitana 27, Spezia 24, Verona 19*, Sampdoria 15, Cremonese 13*

*una partita in più

** 15 punti di penalizzazione