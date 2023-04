UFFICIALE il primo ‘rinforzo’ per Allegri: il comunicato della Juve

È UFFICIALE il primo ‘rinforzo’ per Massimiliano Allegri: c’è il comunicato della Juventus. Tutti i dettagli

Confermato il rinforzo per Massimiliano Allegri a stagione in corso. La Juventus ha appena diffuso un comunicato ufficiale.

Enzo Barrenechea entra a far parte in pianta stabile della prima squadra. A comunicare il salto dalla Juventus Next Gen è lo stesso club bianconero attraverso la seguente nota: “1 aprile 2023, Enzo Alan Tomás Barrenechea entra a far parte della rosa della Prima Squadra della Juventus. Il centrocampista argentino classe 2001 ha conquistato la fiducia di Mister Allegri allenamento dopo allenamento, dopo aver messo in mostra le sue qualità prima con l’Under 19 e poi con la Next Gen”.