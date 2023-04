“Terribile”: è bufera, lo ‘cacciano’ durante Inter-Fiorentina

Un’importante pedina dell’Inter targata mister Inzaghi sta deludendo ancora le aspettative nel match contro la Fiorentina: i tifosi insorgono

Gara tosta quest’oggi per l’Inter di Simone Inzaghi, chiamata a superare l’ostacolo Fiorentina. Nel corso del primo tempo la squadra guidata da Vincenzo Italiano ha messo un po’ in difficoltà la truppa nerazzurra, che però ha sciupato diverse occasioni da gol anche abbastanza nitide. Non a caso, il risultato momentaneamente è fermo sullo 0-0.

Non una grandissima prova finora di Romelu Lukaku, schierato titolare dal mister piacentino in coppia con Joaquin Correa. Il centravanti belga non è riuscito finora ad incidere sotto porta, mostrando una condizione fisica ancora non ottimale e ben distante da quella dei tempi migliori. C’è anche un’altra pedina che continua a deludere le aspettative: stiamo parlando di Nicolò Barella.

Inter-Fiorentina, primo tempo deludente di Barella: tifosi infuriati

Nel corso nella prima frazione di gioco, la prestazione del centrocampista ex Cagliari non è stata assolutamente convincente e in generale il classe ’97 (26 anni compiuti lo scorso 7 febbraio) sta attraversando un periodo opaco da un po’ di tempo a questa parte. Tanti, troppi palloni sbagliati e pochissimi spunti dalla trequarti in avanti.

Da uno come lui, ovviamente, ci si aspetta molto di più. Motivo per cui i tifosi non lo hanno risparmiato sui social e sono numerose le critiche nei suoi confronti. C’è chi addirittura lo vorrebbe subito fuori dal terreno di gioco. Di seguito vi proponiamo alcuni esempi su Twitter.

Barella terribile — mmp131x (@pmm131x) April 1, 2023

Ho voglia di prendere a schiaffi Barella — PietroG (@PietroG28) April 1, 2023

Barella giocatore finito. — Fabrizio Interista (@fabryforzainter) April 1, 2023

dio santo barella ma ti vuoi svegliare! — Stereotype (@ErGeometra) April 1, 2023

Quando entra Barella? — Deliux1⃣9 ”Finto Interista” (@deliux9) April 1, 2023

Brozovic e Barella assenti. — 🐙Hail Hynter🐙 IM Marotta Master Class (@ZhangJindonjg) April 1, 2023

Barella fuori subito — Magostino (@bigos_one) April 1, 2023

ventesimo pallone perso da barella — il simeoniano (@AleInter910) April 1, 2023