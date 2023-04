PAGELLE e TABELLINO Inter-Fiorentina 0-1: nerazzurri spreconi, Bonaventura non perdona

Inter-Fiorentina: pagelle e tabellino del match del sabato sera al Giuseppe Meazza e valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A. L’Inter perde ancora e incassa la terza sconfitta consecutiva in campionato

L’Inter cerca riscatto dopo le due sconfitte consecutive in campionato contro Spezia e Juventus. Il primo tempo a San Siro contro la Fiorentina finisce 0-0 con la Viola che si rende pericolosa solo al 13′ con Castrovilli e i nerazzurri salvati da una super parata di Onana. Lato Inter, Mkhitaryan spreca una grandissima occasione al 21′.

Nel secondo tempo cresce la Viola che si porta in vantaggio con un gol di Bonaventura al 53′. Il centrocampista non segnava di testa in Serie A da gennaio 2018, sempre al Meazza, con la maglia del Milan contro la Lazio. Si conferma il periodo negativo dell’Inter e quello magico della Fiorentina: sono otto vittorie consecutive per i viola.

INTER

Onana 6 – Nel primo tempo salva l’Inter con una doppia super parata prima su Castrovilli e poi sul compagno di squadra Bastoni. Nel secondo tempo mette la manona su un tiro di Cabral, non può nulla sulla ribattuta messa in rete da Bonaventura

Darmian 6 – A suo agio sia come quinto di centrocampo che come braccetto destro nella difesa a tre, ormai non è più una sorpresa. Insomma, dove lo metti lo metto, Darmian è una garanzia.

Acerbi 6 – Partita pulita, ordinata, come lui sa fare. Ormai uno dei titolarissimi di Inzaghi, impiegato al centro della difesa può spostarsi anche come braccetto a sinistra. E così è anche oggi. Parte al centro, poi trova posto a sinistra. E non delude.

Bastoni 5 – Nel primo tempo rischia un autogol, mentre nel secondo sulla rete che porta in vantaggio la Fiorentina, si fa anticipare di testa da Bonaventura. Bisogna prestare maggiore attenzione. (Dal 63′ De Vrij 6 – Anonima ma buona prestazione difensiva dell’olandese)

Dumfries 5 – Dopo una buona parte di stagione sottotono e di conseguenza gli appuntamenti fissi con la panchina, con l’infortunio di Skriniar e Darmian spostato in difesa, ne deve approfittare per riconquistare la fiducia del mister. L’olandese sta crescendo in fase difensiva, manca ancora qualcosa in quella offensiva. Infatti al 65′ spreca l’occasione per il pareggio.

Barella 6 – Al 59′ colpisce un palo, è uno dei pochi dell’Inter che ci prova veramente.

Brozovic 5 – Era uno di quei giocatori di cui l’Inter non poteva fare a meno, oggi fatica a rientrare nelle gerarchie nerazzurre. Il centrocampo difficilmente gira, con i nerazzurri che cercano di giocare più sulle fasce per raggiungere gli attaccanti. (Dal 78′ Dzeko 5 – Entra accanto agli altri due attaccanti Lautaro e Lukaku in un Inter a tre punte. Nessun impatto sul match)

Mkhitaryan 5.5 – Nel primo tempo spreca una grande occasione e fatica a intendersi con Lukaku. All’interno di un centrocampo poco brillante, oggi fatica anche lui. (Dal 78′ Asllani SV)

Gosens 5 – Non una delle sue prestazioni migliori, sul gol della Fiorentina la marcatura su Cabral non era perfetta. Serve il miglior Gosens, sia in difesa che in attacco. Ma al momento non si è ancora visto. (Dal 63′ Bellanova 5.5 – Non riesce a dare all’Inter la qualità e la spinta di cui ha bisogno)

Lukaku 5 – Da lui un attaccante che in nazionale ha segnato 4 reti in due partite ci si aspettava sicuramente di più. Il pallone non gli arriva spesso, ma quelle poche volte non riesce a incidere come dovrebbe.

Correa 4 – Totalmente inesistente. Lento, fatica a stoppare bene i palloni e a servire in modo preciso Lukaku. 33 milioni spesi per lui pesano, e non poco. (Dal 63′ Lautaro 5 – Il suo ingresso doveva dare una svolta alla prestazione dell’Inter, ma il Toro non entra mai perfettamente in partita).

All. Inzaghi 4.5 – Inter molle, senza carattere e troppo sprecona. Anche questa volta Inzaghi non trova la quadra e incassa la terza sconfitta consecutiva in campionato, la decima in tutto. La mossa della disperazione, quella di mettere in campo tre punte, non funziona.

FIORENTINA

Terracciano 6 – Si conferma portiere di sicuro affidamento ma complessivamente è poco

impegnato dagli attaccanti nerazzurri fino al 73’, quando salva di piede su Bellanova.

Dodo 6 – Va in difficoltà quando Lukaku si sposta dalla sua parte ma tiene bene la posizione

sia su Gosens che sul subentrato Bellanova.

Quarta 6 – Partita attenta e precisa con chiusure tempestive contro il “solito” impalpabile

Correa. A causa di una botta alla tibia lascia il posto al 45’ a Milenkovic. (Dal 45′ Milenkovic 6 – Ottima partita da parte del difensore che annulla l’attacco nerazzurro)

Igor 6 – La sfida “fisica” contro Lukaku finisce in parità. Sale spesso a centrocampo in fase di impostazione

Biraghi 6,5 – La corsia sinistra dei viola è in buone mani specie quando di fronte hai un Dumfries in ripresa.

Mandragora 6 – Partita di sacrificio a centrocampo più quantità che qualità. (Dal 75’ Barak SV)

Castrovilli 6,5 – Alla prima da titolare sfiora il gol al 12’ con un gran tiro parato da Onana e al 47’ con un tiro a giro. Buona partita complessiva anche se a volte lascia troppo spazio alle ripartenze dei centrocampisti interisti. (Dal 65’ Amrabat 6 – Si fa ammonire e, diffidato, salterà la prossima partita. Nel complesso buona prestazione)

Ikone 5,5 – Si sfianca per tutta la gara sia come attaccante che come laterale di centrocampo sino a diventare poco lucido in alcuni momenti della gara come al 38’ ed al 61’ quando spreca delle facili occasioni da gol. (Dal 75’ Ranieri – SV)

Bonaventura 6,5 – Cercato spesso dai compagni si fa trovare libero alle spalle di Brozovic e fa salire la squadra. Pronto e reattivo sotto porta in occasione del gol del vantaggio viola e regala ai sui l’ottava vittoria consecutiva.

Saponara 5,5 – Si piazza sul centro sinistra ma non incide più di tanto con poca qualità. (Dal 65’ Sottil 6 – Riesce a dare più qualità rispetto al compagno di squadra che gli ha ceduto il posto in campo)

Cabral 5,5 – Gioca da unica punta ma avrebbe bisogno di più assistenza dai compagni di reparto

All. Italiano 6,5 – La squadra Viola veniva da un marzo praticamente perfetto dove aveva vinto 7 partite su 7 fra campionato e coppa. Risparmia qualche reduce dalle nazionali nella formazione iniziale senza snaturare il gioco della squadra.

TABELLINO

INTER-FIORENTINA 0-1: 53′ Bonaventura (F),

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni (63′ De Vrij); Dumfries, Barella, Brozovic (78′ Dzeko), Mkhitaryan (78′ Asllani), Gosens (63′ Bellanova); Lukaku, Correa (63′ Lautaro). A disposizione: Handanovic, Cordaz, Gagliardini, De Vrij, Dzeko, Lautaro, Bellanova, Asllani, Carboni, Zanotti. Allenatore: Inzaghi

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Quarta (45′ Milenkovic), Igor, Biraghi; Castrovilli (66′ Amrabat), Mandragora (76′ Barak); Ikoné (76′ Ranieri), Bonaventura, Saponara (66′ Sottil); Cabral. A disposizione: Cerofolini, Vannucchi, Milenkovic, Terzic, Ranieri, Gonzalez, Venuti, Sottil, Amrabat, Bianco, Barak, Brekalo, Kouame. Allenatore: Italiano

Arbitro: Maresca (sez. Napoli)

VAR: Marini

Ammoniti: Castrovilli 58′ (F), Ikoné 76′ (F), Brozovic 77′ (I), Amrabat 79′ (F), Acerbi 94′ (I)

Espulsi:

Note: recupero 3′ e 5′. Spettatori: 73.576