Osimhen sgombra ogni dubbio: lo ha appena detto

I tifosi del Napoli con il fiato sospeso per l’infortunio di Victor Osimhen che sgombra il campo da ogni dubbi: l’ha detto

Una città intera con il fiato sospeso. Napoli da qualche giorno attende novità sull’infortunio di Victor Osimhen. Problema muscolare per il bomber nigeriano che sarà costretto a saltare il big match di Serie A contro il Milan e anche la trasferta di venerdì contro il Lecce.

Il ritorno non è ancora stato stabilito e il timore è che il 9 azzurro non riesca ad essere presente per l’andata dei quarti di finale di Champions contro il Milan in programma il 12 aprile. Un rischio confermato anche da De Laurentiis, stesso venerdì, all’uscita dall’Assemblea di Lega. Ma è il calciatore che, in un’intervista al ‘TG5’, sgombra il campo da qualsiasi dubbio parlando anche del suo infortunio.

Prima però il nigeriano non può non parlare del vicino scudetto: “Siamo felici tutti e stiamo dando il massimo per realizzare il nostro sogno. Ad inizio stagione c’erano poche persone che credevano in noi. L’obiettivo è vicino e non aspettiamo altro che il nostro sogni si realizzi”. Un sogno che sta mandando in estasi tutti i tifosi: “Il loro entusiasmo è travolgente – dice Osimhen – non ho mai ricevuto tanto amore. Non vedo l’ora di festeggiare lo scudetto nelle strade di Napoli con loro”.

Napoli, Osimhen sull’infortunio: “Niente di grave”

Per riuscirci però Spalletti ha ancora bisogno dei suoi gol ed allora la domanda più ovvia è: quando tornerà Osimhen?

L’attaccante del Napoli si mostra ottimista: “Non è niente di grave. Vogliono prendermi 10-12 giorni di riposo e recuperare bene. Mi sono assicurato e sono convinto che con il Milan in Champions ci sarà”. Magari per trascinare gli azzurri verso un traguardo mai raggiunto prima.

Infine, l’ultima battuta Osimhen la dedica al razzismo: “Non è qualcosa che può essere fermato anche se farò di tutto perché venga sconfitto. Non è bello essere giudicato per il colore della pelle. I genitori devono far capire ai bambini che è sbagliato. Tutto ciò deve finire perché fa del male psicologicamente a molti ragazzi”.