Mourinho, il silenzio stampa continua: la decisione per Roma-Samp

Prosegue il silenzio stampa in campionato di Josè Mourinho: è arrivata la decisione per la vigilia di Roma-Sampdoria

Dopo i due turni di squalifica e il derby saltato, Josè Mourinho tornerà in panchina per Roma–Sampdoria.

Il tecnico portoghese ha scontato le due giornate di squalifica ma proseguirà il suo silenzio stampa. L’allenatore non parlerà in conferenza stampa alla vigilia del match dell’Olimpico, in programma domani alle ore 18. Le ultime dichiarazioni dello ‘Special One’ risalgono al post partita di Real Sociedad-Roma in Europa League, mentre in Serie A addirittura dallo scorso 5 marzo dopo il match vinto contro la Juventus. Prosegue, dunque, il silenzio di Mourinho dopo il caso Serra e la squalifica inflitta all’allenatore.