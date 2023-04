Milan shock: Theo Hernandez via in estate. Maldini prepara lo sgambetto alla Juve

Il Milan sarebbe pronto ad ascoltare offerte per Theo Hernandez, al centro di alcuni spifferi di mercato: ci sarebbero già due sostituti

Il Milan ora non può più permettersi stop o periodo di blackout. È arrivato aprile e con lui il momento della verità. Per i rossoneri, però, comincerà subito con lo scalino più alto, ovvero quello dello Stadio Maradona. Domani sera la sfida al Napoli si presenta tostissima, anche senza Osimhen a mettere paura alla difesa di Pioli.

Sarà il primo di tre confronti accesissimi, a cui seguiranno poi i due di Champions League. Per l’occasione del match contro Spalletti, il Milan potrebbe addirittura tornare alla difesa a quattro e in questo caso Theo Hernandez si muoverebbe nuovamente da terzino sinistro. Un ritorno alle origini per il francese, che quando non c’è stato è mancato parecchio alla squadra. Per lo sprint Champions servirà il miglior Theo, in coppia al miglior Leao ovviamente. Nel frattempo arrivano rumours anche sul suo futuro, con il Milan che secondo alcune indiscrezioni potrebbe anche pensare di cederlo. Maldini in ogni caso starebbe già pensando anche all’eventuale sostituto. Ci sono due piste, una italiana e l’altra straniera di livello internazionale che tanto piace anche ad altre due big di Serie A.

Milan, Theo Hernandez può partire: due sostituti

Il Milan dovrà fare di tutto per qualificarsi in Champions League. È un obiettivo imprescindibile per continuare un determinato percorso, mentre restare fuori dalle prime quattro sarebbe un bel problema dal punto di vista finanziario.

Un traguardo che condizionerà inevitabilmente anche il mercato. In ogni caso dopo la fine della stagione, i rossoneri penseranno alle strategie con l’obiettivo comunque di tenere tutti i gioielli. A partire da Rafael Leao, che sembra adesso un po’ più vicino sul fronte rinnovo. Ma anche Tonali, Bennacer e ovviamente Theo Hernandez. Secondo ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, se arriveranno proposte ufficiali per i suoi big in ogni caso il Milan le valuterà attentamente. E sul terzino francese ci sarebbero già dei movimenti che arrivano dalla Premier League, che potrebbe seriamente tentare l’assalto in estate. Theo ha rinnovato, è legatissimo al Milan ma è normale che dire no a determinate cifre sarebbe complicato sia per il giocatore ma forse soprattutto per il club.

Il quotidiano sottolinea la presenza effettiva di questi spifferi di una separazione da prendere in considerazione più che altro per motivi economici e una Premier League già pronta ad accelerare. Di certo Maldini e Massara non restano a guardare e hanno già almeno un paio di nomi per l’eventuale eredità di Theo. Il primo è Fabiano Parisi, nome ormai noto, che il Milan segue da parecchio tempo nell’Empoli. È un terzino di spinta, molto tecnico, già da tempo in orbita di grandi club come Napoli, Lazio e appunto i rossoneri. L’altro profilo di cui parlano molto anche in Portogallo è Alejandro Grimaldo del Benfica, in scadenza a giugno. Si libererà a parametro zero, è uno dei pezzi pregiati del mercato degli svincolati estivi (4 gol e 10 assist, oltre a tanta esperienza europea). Non a caso Juventus e Roma hanno puntato il mirino da parecchio su di lui, ma sono in buona compagnia anche a livello internazionale.