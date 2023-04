Il Meteo del weekend delle Palme: Cambia tutto nuovamente

Siamo alle porte del weekend dedicato alle Palme, quello che anticipa la Pasqua: ebbene pare proprio che sia di ritorno il freddo.

Pare proprio che non ci siano delle buone notizie in fatto di temperature, nemmeno in questi giorni che siamo ad un passo dal giorno di Pasqua che in genere è sempre più caldo rispetto alle settimane precedenti: pare infatti che sia in arrivo un carico di ara fredda.

Secondo quanto riporta il sito Meteo.it: “Dalle zone artiche norvegesi, raggiungerà lentamente l’Italia portando un calo delle temperature anche di 10°C nei giorni seguenti, sia nei valori minimi che massimi. Si tornerà in inverno dopo aver registrato 27-28°C sulle Isole Maggiori italiane”:

Quindi se in questa giornata di Primo Aprile si è intravisto un pò di sole e di clima mite, non è il caso di cantare vittoria, visto che ad attenderci dovrebbe essere una Domenica piovosa sia al centro che al Sud con un conseguente calo di temperature.

Temperature in calo per il weekend delle Palme: ecco il dettaglio

Insomma non è davvero il caso di cantare vittoria, almeno per quanto riguarda il clima: infatti se la giornata di oggi aveva fatto pensare ad un rialto delle temperature con una bella giornata di sole, sarà al giornata di domani che farà perdere nuovamente le speranze con il ritorno delle piogge e di temperature basse, specialmente tra Centro e Sud.

Si prevedere quindi un ritorno dell’inverno che potrebbe anche protrarsi anche per le giornata di Pasqua e Pasquetta, cosi come si legge sempre su Meteo.it: “Per la Santa Pasqua e la Pasquetta le mappe sinottiche indicano condizioni in prevalenza soleggiate con un’alta pressione in netta espansione fino alle Isole Britanniche ed in parte capace di proteggere anche il nostro Paese”.

Ma entriamo nel dettaglio:

Sabato 1. Al nord: in prevalenza soleggiato salvo locali acquazzoni sul Triveneto in serata. Al centro: soleggiato salvo locali addensamenti sulle regioni tirreniche; ventoso in Sardegna. Al sud: più nubi su ovest Sicilia e Calabria.

Domenica 2. Al nord: nuvoloso con locali addensamenti specie sulle Alpi di confine ed al Nord-Est con locali fenomeni. Al centro: piogge e temporali sparsi. Al sud: peggioramento con piogge ad iniziare da Sicilia e Campania.

Lunedì 3. Al nord: soleggiato e freddo; nubi in Piemonte. Al centro: rovesci sulle adriatiche con neve in alta collina. Al sud: forte maltempo con piogge, vento e pure neve.

Per concludere, la tendenza che si vedrà è quella di avere delle temperature sotto la media per la settimana Santa e anche la presenza di gelate al mattino, tempo instabile infine tra Centro e Sud.