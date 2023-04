“Mandatelo via”, l’ex Juventus nella bufera dopo il saluto a Guardiola

Nuove polemiche su Arthur Melo, centrocampista della Juventus in prestito al Liverpool: il brasiliano nel mirino dei tifosi

Non si placano le polemiche su Arthur Melo: il centrocampista brasiliano pesantemente criticato per un gesto durante la partita tra Manchester City e Liverpool.

Può essere definita fallimentare l’esperienza di Arthur Melo con la maglia del Liverpool. Voluto da Jurgen Klopp la scorsa estate, il centrocampista brasiliano non ha trovato molto spazio con la maglia dei Reds. A certificarlo sono i numeri: appena quattro gettoni di presenza, di cui solo una (in Champions League) con la prima squadre, ed altre tre fugaci apparizioni con la formazione Under 21 del Liverpool.

In prestito con diritto di riscatto, salvo clamorose sorprese il Liverpool farà un’offerta per trattenere in Inghilterra il centrocampista classe ’96 che, dunque, tornerà alla Juventus. E ora i tifosi invocano a gran voce il suo ritorno in Italia, non solo per motivi tecnici. Nelle ultime ore, infatti, l’ex Barcellona è stato duramente criticato sui social e non solo per un gesto durante la partita persa dai Reds sul campo del Manchester City, dove i Citizens si sono imposti per 4-1.

City – Liverpool, il gesto di Arthur che fa infuriare i tifosi dei Reds

In particolar modo, a far infuriare i tifosi del Liverpool è stato un saluto tra Arthur e Pep Guardiola. Non a inizio o a fine partita, ma dopo il gol del momentaneo 1-1 dei padroni di casa che nella ripresa hanno poi dilagato.

Un gesto che non è piaciuto affatto ai supporter dei Reds che invocano a gran voce l’addio di Arthur. In molti, chiedono di “relegarlo” definitivamente tra le fila delle compagine giovanile, prima del ritorno alla Juventus a fine stagione.