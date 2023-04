Lukaku, Bastoni e Conte: Marotta conferma il ritorno

L’amministratore delegato dell’Inter è intervenuto nel pre-partita di San Siro per il match contro la Fiorentina

Sarà un mese particolarmente intenso in casa Inter in vista dei nove match previsti tra campionato, coppa Italia e Champions League. Un periodo nel quale le energie del gruppo saranno interamente rivolte al campo, nonostante le voci insistenti sul mercato tra possibili addii e rinnovi ancora in bilico.

Un match, quello di oggi contro la Fiorentina, che non vedrà dal primo minuto nella formazione nerazzurra alcuni calciatori reduci dagli impegni in Nazionale come Lautaro Martinez, come ammesso da Beppe Marotta nel pre-partita di ‘Dazn’: “E’ stata una settimana in cui tanti dei nostri calciatori sono stati in Nazionale, il gruppo si è ricompattato solo giovedì, per cui oggi le scelte del mister sono condizionate anche da questo”.

Sul mercato, invece, l’ad nerazzurro ha commentato così le voci sul rinnovo di Bastoni e sulla possibile cessione di Onana dietro la corte del Chelsea: “I tifosi possono stare tranquilli, anche se poi c’è sempre la volontà da parte dei calciatori di rimanere. Nel momento in cui c’è questa volontà è tutto in discesa, ma in questo momento dobbiamo concentrarci sul finale di campionato senza pensare alle dinamiche del mercato. Tutti noi siamo concentrati su questo mese”.

Calciomercato Inter, Marotta conferma il ritorno di Lukaku al Chelsea: “Dovremo valutare”

Marotta è poi tornato a parlare del futuro di Romelu Lukaku, tornato in nerazzurra la scorsa estate solamente in prestito dal Chelsea.

Sul possibile rinnovo del belga, l’ad ha spiegato: “Il suo attaccamento alla maglia nerazzurra da uno a dieci è dieci. Il giocatore è in prestito e tornerà di proprietà del Chelsea, dovremo valutare tutti insieme le prospettive. Oggi è prematuro, spero tanto che le prestazioni del calciatore siano confortanti e servano per dare un apporto fondamentale agli obiettivi della squadra”.

Infine, una battuta da parte del dirigente varesino sull’addio di Antonio Conte dalla panchina del Tottenham in seguito alla risoluzione consensuale del contratto con gli inglesi: “Non mi ha sorpreso, o comunque in parte. Non conosco le dinamiche e non posso pronunciarmi”.