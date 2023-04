Liverpool ed Everton, così lontani così vicini: perché è un derby ‘speciale’

La stracittadina della contea inglese del Merseyside ha una particolarità che la rende in un certo senso ‘speciale’

È sentito come tutti, ma il derby tra Liverpool ed Everton è un po’ come quello tra Juventus e Torino. Vale in generale molto meno di altri poiché risente della differenza di valori tra le due squadre. Differenza che è quasi sempre anche di classifica. ‘Pesa’ solo se lo perdi, specie se lo perdono i ‘Reds’. L’ultima sconfitta nella stagione 2020/2021, coi ‘Toffees’ al tempo allenati da Ancelotti capaci di imporsi per 2-0 a casa dei rivali.

Il derby della contea inglese del Merseyside ha però una particolarità che lo rende in un certo senso ‘speciale’: i due stadi, ‘Anfield Road‘ e ‘Goodison Park‘, distano meno di 1km.

Gli impianti che ospitano Liverpool ed Everton sono distanziati precisamente 983 metri. Pochissimo, ma in giro per il mondo ci sono stadi di rivali cittadine ancor più vicini tra loro. È il caso del cosiddetto ‘derby eterno’, quello serbo tra Partizan Belgrado e Stella Rossa: il ‘Marakana’ dista meno di 800 metri dal ‘Partizan Stadion’; in Argentina 730 metri separano invece la casa dell’Independiente Rivadavia da quella dell’Atletico Gimnasia y Esgrima; rimanendo nel Paese fresco Campione del Mondo, meno di 600 metri gli stadi di Estudiantes e Gymnasia La Plata; appena 300 metri dividono quelli di Racing Club e Independiente, il ‘Domingo Peron’ e l’Estadio Libertadores de América’. Poco più distanti, 320 metri, il ‘Tannadice Park’ del Dundee United e il ‘Dens Park’ del Dundee Fc.

‘El Helmantico’ e ‘Las Pistas’ distanti solo 50 metri

Per trovare gli stadi più vicini al mondo bisogna andare in Spagna, a Salamanca.

Lo stadio dell’Unionistas, il ‘Reina Sofia’ o ‘Las Pistas’, è collocato praticamente affianco dell”El Helmantico’ dove gioca il Salamanca. Parliamo di appena 50 metri, circa 70 passi. Curiosità della curiosità: l’impianto dell’Unionistas può ospitare poco meno di 5mila persone, quello del Salamanca più di 17mila. Quest’ultimo, però, gioca in un quarta serie, la più bassa a livello semi-professionistico mentre la rivale cittadina, in teoria la più ‘povera’ in terza.