Italiano: “Oggi una bella soddisfazione”. Inzaghi: “Meritavamo un altro risultato”

A San Siro l’Inter spreca troppo e perde contro la Fiorentina 1-0. Incassa la terza sconfitta consecutiva in Serie A, all’inizio di un aprile ricco di impegni importanti. Si conferma l’ottimo periodo di forma della Viola, con otto vittorie di fila

Dopo il k.o. contro la Juventus, l’Inter non trova il riscatto che cercava. 1-0 contro la Fiorentina al termine di una sfida giocata male e con troppe occasioni sprecate. L’allenatore della Viola, Vincenzo Italiano, ha parlato in conferenza stampa dopo la partita dell’ottima prestazione dei suoi giocatori e della crescita costante della squadra.

OTTO VITTORIE – “Oggi abbiamo mantenuto la grande solidità che abbiamo ritrovato in campionato. Sono contento che i ragazzi abbiano mantenuto la concentrazione dopo la sosta. Oggi è stata una bella partita, occasioni da entrambe le parti e ce la portiamo a casa con l’episodio del corner.”

LE COPPE – “Abbiamo avuto un momento negativo in campionato mentre nelle coppe continuavamo a esprimerci bene. Ora siamo in semifinale di Coppa Italia e ai quarti di Conference League. In campionato non trovavamo la partita in grado di sbloccarci, dopo Verona è successo qualcosa. Tanti giocatori sono cresciuti a livello individuale e tutto ciò ci sta rendendo contenti. Siamo stati bravi a non abbatterci, complimenti ai ragazzi. Oggi abbiamo vinto contro una squadra forte in una partita bellissima.”

IKONE, IGOR, QUARTA – “Non è facile contro l’Inter, abbiamo cercato di andare dietro le loro spalle, in velocità. Dovevamo attaccarli, nel primo tempo Ikoné, Igor e Quarta hanno fatto bene. Nel secondo tempo abbiamo dovuto trincerarci un po’ ma lì davanti stiamo lavorando, soprattutto senza palla. Tutti a rincorrere, tutti per la causa. Questo ci sta portando soddisfazioni.”

C’è SEMPRE LA PRIMA VOLTA – “Prima vittoria contro l’Inter? Una bella soddisfazione. I ragazzi verranno premiati. Appena avremo una serata libera, pagherò loro una cena!”

Lukaku sbaglia troppo, l’Inter non riesce a segnare

COSA MANCA – “Son tre partite di campionato che non segniamo (a parte il rigore di Lukaku contro lo Spezia). Non ci era mai successo, quello che stiamo facendo in questo momento non basta. Un risultato che non ci soddisfa, abbiamo perso due partite davanti i nostri tifosi che ci supportano sempre. Meritavamo un altro risultato. Sull’impegno niente da dire perché tutti, dai titolari a chi è subentrato dopo, hanno dato il massimo. Dobbiamo essere più lucidi e più cattivi, non riguarda solo gli attaccanti ma tutti.”

LUKAKU – “Non credo che la situazione mercato influisca su di lui. Dopo la Nazionale l’ho trovato bene, oggi è mancato il gol e si è lasciato influenzare dagli errori. Se avesse segnato due gol staremmo parlando di un Romelu eccezionale. Ma lui sta bene fisicamente, si sta riprendendo.”

GOL MANCATI – “Sulla cattiveria in area di rigore si può lavorare. Io in primis devo lavorare su questo. Lo so bene, perché sono stato un attaccante. Ci sono momenti in cui l’attaccante come tocca palla, segna. Ora non stiamo finalizzando. Dobbiamo allenare di più il cinismo, la voglia, la tenacia. Dobbiamo prenderci le nostre colpe.”

JUVENTUS IN COPPA – “Sarà una partita importante, ma noi dobbiamo essere bravi. Abbiamo perso due partite importanti davanti i nostri tifosi. Dobbiamo leccarci le ferite e lavorare in modo più razionale.”