“Imbarazzante”: Allegri furioso scappa via, cosa è successo

La Juventus si impone contro il Verona ma la partita non fa felice i bianconeri: al fischio finale si scatena la polemica

E’ bastato un gol di Kean alla seconda palla gol (dopo il palo su punizione di Danilo nel primo tempo) per battere il Verona. La Juventus conquista altri tre punti e continua ad avvicinarsi alla zona Champions nonostante i 15 punti di penalizzazione.

La vittoria non basta però ad accontentare i bianconeri e anzi al triplice fischio dell’arbitro, ma anche prima, la polemica scoppia furibonda. Bersaglio principale, neanche a dirlo, è Massimiliano Allegri. Già nel mirino per la scelta di tenere Vlahovic in panchina ad inizio match, il tecnico toscano finisce nella polemica per il suo modo di interpretare la partita. La Juve, infatti, non ha mostrato un grande gioco, come da tradizione, ma ha badato al sodo. A finire nel mirino dei tifosi c’è un aspetto in particolare.

Juventus-Verona, Allegri non convince: “Mediocre”

Dopo il gol di Kean, infatti, la Juventus ha difeso molto bassa, lasciando campo ad un Verona che in più di un’occasione si è reso pericoloso.

Soltanto la scarsa vena realizzativa dei ragazzi del club veneto e un paio di buoni interventi di Szczesny hanno impedito all’Hellas di trovare il pareggio. Un andamento che i tifosi bianconeri su Twitter hanno dimostrato di apprezzare poco, scagliandosi contro Allegri. “Mediocre, imbarazzante” scrive un utente ed un altro dà un giudizio che è una sentenza: “Neanche in terza categoria”. Il tenore dei commenti è tutto su questa falsa riga, con qualcuno che prova a scherzarci su: “Dopo il gol hanno interrotto la partita”.

Critiche che evidentemente trovano d’accordo anche Allegri letteralmente furioso nel finale di gara. Il tecnico ha lasciato la panchina qualche secondo prima del fischio finale, rientrando molto arrabbiato negli spogliatoi.

Ecco alcuni tweet su Juventus-Verona con le critiche ad Allegri:

Questa partita non ha senso.#JuveVerona — Simone Ferri (@simonee_ferri) April 1, 2023

Ha chiesto il 532 in casa, contro il Verona.

Imbarazzante.

Mediocre.#AllegriOut#JuveVerona — Leonardo Sabato (@doctor_el86) April 1, 2023

…e adesso tutti dietro a difendere il risultato… horto muso… maledetto #AllegriOut #JuveVerona — Luca Cucciatti (@LucaCucciatti) April 1, 2023

Veramente un peccato che abbiano interrotto la partita dopo il gol#JuveVerona — gimu (@gimunino) April 1, 2023