DIRETTA Serie A, Juventus-Verona | Segui la cronaca LIVE

Si chiude il sabato della ventottesima giornata del campionato di Serie A con la sfida tra la Juventus e il Verona

Dopo le gare tra Cremonese-Atalanta e Inter-Fiorentina, tocca alla Juventus tornare in campo dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali: avversario, per la ventottesima giornata di Serie A, è il Verona.

I bianconeri, guidati in panchina da Massimiliano Allegri, sono reduci dall’importantissima vittoria in chiave Champions League ottenuta sul campo dell’Inter di Simone Inzaghi nel sentitissimo derby d’Italia. Adesso il quarto posto, attualmente occupato dal Milan campione in carica di Stefano Pioli, è distante sette lunghezze, in attesa di capire cosa succederà con i quindici punti di penalizzazione inflitti per la questione plusvalenze. Di contro, i gialloblu della coppia Zaffaroni–Bocchetti, arrivano all’appuntamento dopo la pesante sconfitta patita contro una diretta rivale nella corsa alla salvezza come la Sampdoria di Dejan Stankovic. Il quartultimo posto, occupato dallo Spezia, è ora distante cinque lunghezze. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dell’Allianz Stadium di Torino.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-VERONA

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Barrenechea, Kostic; Kean, Vlahovic. All. Allegri

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Duda, Depaoli; Lasagna, Ngonge; Gaich. All. Zaffaroni

CLASSIFICA SERIE A: